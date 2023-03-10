https://crimea.ria.ru/20230310/v-minoborony-otvetili-na-vopros-o-vozobnovlenii-mobilizatsii-v-rossii-1127475619.html
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России - РИА Новости Крым, 10.03.2023
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России
Министерство обороны России не планирует проводить никаких дополнительных мероприятий по возобновлению призыва граждан страны на военную службу в рамках... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T20:51
2023-03-10T20:51
2023-03-10T20:51
частичная мобилизация
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны России не планирует проводить никаких дополнительных мероприятий по возобновлению призыва граждан страны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной.В ведомстве отметили, что киевский режим и его западные кураторы стремятся создать панические настроения в России. Чтобы оказать психологическое давление на российское общество, они распространяют недостоверную информацию в оппозиционных Telegram-каналах.Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на "горячую линию".При этом в центре отмечают рост количества звонков граждан, желающих поддержать военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. На "горячую линию" обращаются волонтеры из различных регионов страны, желающие доставить гуманитарную помощь для российских военнослужащих.Специалисты "горячей линии" организовали взаимодействие граждан со структурами, занимающимися сбором и доставкой в зону проведения СВО материальной помощи.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
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частичная мобилизация, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, россия
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России
Минобороны РФ: возобновления призыва россиян по частичной мобилизации не планируется
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны России не планирует проводить никаких дополнительных мероприятий по возобновлению призыва граждан страны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной.
В ведомстве отметили, что киевский режим и его западные кураторы стремятся создать панические настроения в России. Чтобы оказать психологическое давление на российское общество, они распространяют недостоверную информацию в оппозиционных Telegram-каналах.
"Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на "горячую линию" разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится", - говорится в сообщении.
Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на "горячую линию".
При этом в центре отмечают рост количества звонков граждан, желающих поддержать военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. На "горячую линию" обращаются волонтеры из различных регионов страны, желающие доставить гуманитарную помощь для российских военнослужащих.
Специалисты "горячей линии" организовали взаимодействие граждан со структурами, занимающимися сбором и доставкой в зону проведения СВО материальной помощи.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Впоследствии Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
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