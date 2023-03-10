https://crimea.ria.ru/20230310/v-minoborony-otvetili-na-vopros-o-vozobnovlenii-mobilizatsii-v-rossii-1127475619.html

В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России

В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России - РИА Новости Крым, 10.03.2023

В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России

Министерство обороны России не планирует проводить никаких дополнительных мероприятий по возобновлению призыва граждан страны на военную службу в рамках... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T20:51

2023-03-10T20:51

2023-03-10T20:51

частичная мобилизация

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны России не планирует проводить никаких дополнительных мероприятий по возобновлению призыва граждан страны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной.В ведомстве отметили, что киевский режим и его западные кураторы стремятся создать панические настроения в России. Чтобы оказать психологическое давление на российское общество, они распространяют недостоверную информацию в оппозиционных Telegram-каналах.Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на "горячую линию".При этом в центре отмечают рост количества звонков граждан, желающих поддержать военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. На "горячую линию" обращаются волонтеры из различных регионов страны, желающие доставить гуманитарную помощь для российских военнослужащих.Специалисты "горячей линии" организовали взаимодействие граждан со структурами, занимающимися сбором и доставкой в зону проведения СВО материальной помощи.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, россия