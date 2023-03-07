https://crimea.ria.ru/20230307/dobrovoltsy-poluchat-udostoverenie-veterana-boevykh-deystviy-1127387262.html

Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий

Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий

Участвующие в спецоперации добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, во вторник правительство России утвердило правила... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T12:33

2023-03-07T12:33

2023-03-07T12:35

россия

сво

общество

закон и право

правительство россии

михаил мишустин

новости

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Участвующие в спецоперации добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, во вторник правительство России утвердило правила выдачи документа. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Для получения удостоверения необходимо подать заявление. Выдавать документ будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства."Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно", - уточнили в правительстве.Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в конце прошлого года. На федеральном уровне для этой категории граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.Меры поддержки добровольцевВ начале марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах поддержки добровольцев и участников спецоперации. Так, добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС.Целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан дополнительные льготы. При этом власти на местах могут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освобождает семьи участников СВО от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы

https://crimea.ria.ru/20230301/kabmin-utverdil-dopolnitelnye-mery-podderzhki-dobrovoltsev-svo-1127287730.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сво, общество, закон и право, правительство россии, михаил мишустин, новости, частичная мобилизация