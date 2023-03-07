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Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий
Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий
Участвующие в спецоперации добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, во вторник правительство России утвердило правила... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T12:33
2023-03-07T12:33
2023-03-07T12:35
россия
сво
общество
закон и право
правительство россии
михаил мишустин
новости
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Участвующие в спецоперации добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, во вторник правительство России утвердило правила выдачи документа. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Для получения удостоверения необходимо подать заявление. Выдавать документ будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства."Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно", - уточнили в правительстве.Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в конце прошлого года. На федеральном уровне для этой категории граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.Меры поддержки добровольцевВ начале марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах поддержки добровольцев и участников спецоперации. Так, добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС.Целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан дополнительные льготы. При этом власти на местах могут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освобождает семьи участников СВО от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
https://crimea.ria.ru/20230301/kabmin-utverdil-dopolnitelnye-mery-podderzhki-dobrovoltsev-svo-1127287730.html
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россия, сво, общество, закон и право, правительство россии, михаил мишустин, новости, частичная мобилизация
Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий
Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий единого образца
12:33 07.03.2023 (обновлено: 12:35 07.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Участвующие в спецоперации добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, во вторник правительство России утвердило правила выдачи документа. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", - говорится в сообщении.
Для получения удостоверения необходимо подать заявление. Выдавать документ будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства.
"Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно", - уточнили в правительстве.
Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в конце прошлого года. На федеральном уровне для этой категории граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.
Меры поддержки добровольцев
В начале марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах
поддержки добровольцев и участников спецоперации. Так, добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС.
Целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан дополнительные льготы. При этом власти на местах могут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освобождает семьи участников СВО от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.
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