https://crimea.ria.ru/20230313/v-gosdumu-vnesen-proekt-o-povyshenii-prizyvnogo-vozrasta-1127507399.html
В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста
В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста
Группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:30
россия
государственная дума рф
закон и право
призывной возраст в россии
призывной возраст
призыв в вс россии
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea1b7ac6160f7ccfbbc581157792e88c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в электронной базе Государственной Думы РФ. Поэтапное повышение призывного возраста"В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года", – сказано в пояснительной записке к документу.Что даст новый законПо мнению авторов, новый закон позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы для оформления отсрочки от призыва. Это, во-первых, поможет не нарушать учебный процесс. Во-вторых, сократит расходы федерального бюджета на организацию медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование – так государство будет ежегодно экономить более 639 млн рублей."Ежегодно около 675 тысяч граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования – более 35 тыс. человек и среднего профессионального образования – почти 390 тыс. человек", - уточняется в пояснительной записке.В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.Ранее с предложением о поэтапном увеличении возраста призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнениеРоссийскую армию ждут масштабные изменения – ШойгуЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
https://crimea.ria.ru/20230303/kogda-v-rossii-izmenitsya-prizyvnoy-vozrast-1127325085.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_641565f6203629a8a83a0c616c3b41fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственная дума рф, закон и право, призывной возраст в россии, призывной возраст, призыв в вс россии, новости, общество
В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста
Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста в России до 21 года
15:29 13.03.2023 (обновлено: 15:30 13.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в электронной базе Государственной Думы РФ.
Поэтапное повышение призывного возраста
"В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года", – сказано в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Предусматривается, что желающие по-прежнему смогут поступить на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.
Что даст новый закон
По мнению авторов, новый закон позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы для оформления отсрочки от призыва. Это, во-первых, поможет не нарушать учебный процесс. Во-вторых, сократит расходы федерального бюджета на организацию медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование – так государство будет ежегодно экономить более 639 млн рублей.
"Ежегодно около 675 тысяч граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования – более 35 тыс. человек и среднего профессионального образования – почти 390 тыс. человек", - уточняется в пояснительной записке.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Ранее с предложением о поэтапном увеличении возраста призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года выступил
министр обороны России Сергей Шойгу. Он также предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.
Читайте также на РИА Новости Крым: