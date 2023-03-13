https://crimea.ria.ru/20230313/v-gosdumu-vnesen-proekt-o-povyshenii-prizyvnogo-vozrasta-1127507399.html

В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста

В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста

Группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T15:29

2023-03-13T15:29

2023-03-13T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в электронной базе Государственной Думы РФ. Поэтапное повышение призывного возраста"В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года", – сказано в пояснительной записке к документу.Что даст новый законПо мнению авторов, новый закон позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы для оформления отсрочки от призыва. Это, во-первых, поможет не нарушать учебный процесс. Во-вторых, сократит расходы федерального бюджета на организацию медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование – так государство будет ежегодно экономить более 639 млн рублей."Ежегодно около 675 тысяч граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования – более 35 тыс. человек и среднего профессионального образования – почти 390 тыс. человек", - уточняется в пояснительной записке.В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.Ранее с предложением о поэтапном увеличении возраста призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнениеРоссийскую армию ждут масштабные изменения – ШойгуЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230303/kogda-v-rossii-izmenitsya-prizyvnoy-vozrast-1127325085.html

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