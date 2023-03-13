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В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста
В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста
Группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:30
россия
государственная дума рф
закон и право
призывной возраст в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в электронной базе Государственной Думы РФ. Поэтапное повышение призывного возраста"В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года", – сказано в пояснительной записке к документу.Что даст новый законПо мнению авторов, новый закон позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы для оформления отсрочки от призыва. Это, во-первых, поможет не нарушать учебный процесс. Во-вторых, сократит расходы федерального бюджета на организацию медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование – так государство будет ежегодно экономить более 639 млн рублей."Ежегодно около 675 тысяч граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования – более 35 тыс. человек и среднего профессионального образования – почти 390 тыс. человек", - уточняется в пояснительной записке.В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.Ранее с предложением о поэтапном увеличении возраста призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнениеРоссийскую армию ждут масштабные изменения – ШойгуЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
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россия, государственная дума рф, закон и право, призывной возраст в россии, призывной возраст, призыв в вс россии, новости, общество
В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста

Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста в России до 21 года

15:29 13.03.2023 (обновлено: 15:30 13.03.2023)
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в электронной базе Государственной Думы РФ.

Поэтапное повышение призывного возраста

"В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года", – сказано в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Предусматривается, что желающие по-прежнему смогут поступить на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.
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Что даст новый закон

По мнению авторов, новый закон позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы для оформления отсрочки от призыва. Это, во-первых, поможет не нарушать учебный процесс. Во-вторых, сократит расходы федерального бюджета на организацию медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование – так государство будет ежегодно экономить более 639 млн рублей.
"Ежегодно около 675 тысяч граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования – более 35 тыс. человек и среднего профессионального образования – почти 390 тыс. человек", - уточняется в пояснительной записке.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Ранее с предложением о поэтапном увеличении возраста призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.
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