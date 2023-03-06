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Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение
Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение
Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы. Насколько верна эта... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T19:35
2023-03-06T19:35
радио "спутник в крыму"
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
призывной возраст в россии
евгений бочкарев
батальон форпост
мнения
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Руководитель военно-патриотического клуба юнармейцев Симферополя "Батальон Форпост" Евгений Бочкарев
Руководитель военно-патриотического клуба юнармейцев Симферополя "Батальон Форпост" Евгений Бочкарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы. Насколько верна эта инициатива, в чем психическое и физическое отличие парней возрастом 18 и 21 год и что принципиально изменится для армии и страны, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель военно-патриотического клуба юнармейцев Симферополя "Батальон Форпост" Евгений Бочкарев.Когда и на сколькоМасштабные изменения в российской армии были анонсированы министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.Как отметил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондырев, эта работа требует тщательного, комплексного подхода, поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно.Зачем менять призывной возрастПо мнению Евгения Бочкарева, данная инициатива – необходимость, которая связана, в первую очередь, с увеличением технического оснащения вооруженных сил и изменением задач, для которых военнослужащим требуется пройти специальную подготовку и получить определенные дополнительные знания. В этой связи, если на срочную службу будут призывать с 21 года, то после окончания школы для ребят могут действовать центры допризывной подготовки, где молодые люди смогут получить военно-учетную специальность (управление беспилотными аппаратами, специалисты в компьютерных секторах и др).Чем старше, тем ответственнееПо его словам, с военнослужащими более старшего возраста работать проще: в 21 год молодые люди более ответственны, лучше анализируют сложившуюся обстановку и выполняют приказы. В то же время, ближе к 30 годам у мужчин уже, как правило, есть семья и дети, стабильная работа и профессия. Поэтому, подчеркивает спикер, необходимо предусмотреть, чтобы увеличение призывного возраста подкреплялось социальными гарантиями — чтобы мужчина, вырванный из привычной жизни, не потерял работу и по возвращению из армии вернулся к обычной жизни, а его семья в его отсутствие "осталась на плаву"."Скорее всего эти моменты будут учтены законотворцами, в том числе, и по отношению к работодателю", - отметил Бочкарев.Не нужно забывать и про систему военной переподготовки, уверен эксперт. Техника обновляется, люди должны регулярно освежать знания, проходить обучение и боевое слаживание, чтобы качественно выполнять весь спектр поставленных боевых задач.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России изменится призывной возраст Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента
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армия и флот, вооруженные силы россии, общество, призывной возраст в россии, евгений бочкарев, батальон форпост, мнения
Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение

Что изменит увеличение призывного возраста в России – мнение

19:35 06.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы. Насколько верна эта инициатива, в чем психическое и физическое отличие парней возрастом 18 и 21 год и что принципиально изменится для армии и страны, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель военно-патриотического клуба юнармейцев Симферополя "Батальон Форпост" Евгений Бочкарев.
Руководитель военно-патриотического клуба юнармейцев Симферополя "Батальон Форпост" Евгений Бочкарев
19:35

Когда и на сколько

Масштабные изменения в российской армии были анонсированы министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.
Как отметил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондырев, эта работа требует тщательного, комплексного подхода, поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно.

Зачем менять призывной возраст

По мнению Евгения Бочкарева, данная инициатива – необходимость, которая связана, в первую очередь, с увеличением технического оснащения вооруженных сил и изменением задач, для которых военнослужащим требуется пройти специальную подготовку и получить определенные дополнительные знания. В этой связи, если на срочную службу будут призывать с 21 года, то после окончания школы для ребят могут действовать центры допризывной подготовки, где молодые люди смогут получить военно-учетную специальность (управление беспилотными аппаратами, специалисты в компьютерных секторах и др).
"Столько сложной техники освоить трудно, поэтому служить нужно два года и еще проходить допризывную подготовку, а также начальную военную подготовку в школах. Формируется определенный характер, положение о военной этике, дисциплине, выполнении поставленных задач. Это все шаги к профессиональной армии", - пояснил Бочкарев.
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12 января, 13:08
Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной

Чем старше, тем ответственнее

По его словам, с военнослужащими более старшего возраста работать проще: в 21 год молодые люди более ответственны, лучше анализируют сложившуюся обстановку и выполняют приказы. В то же время, ближе к 30 годам у мужчин уже, как правило, есть семья и дети, стабильная работа и профессия. Поэтому, подчеркивает спикер, необходимо предусмотреть, чтобы увеличение призывного возраста подкреплялось социальными гарантиями — чтобы мужчина, вырванный из привычной жизни, не потерял работу и по возвращению из армии вернулся к обычной жизни, а его семья в его отсутствие "осталась на плаву".
"Скорее всего эти моменты будут учтены законотворцами, в том числе, и по отношению к работодателю", - отметил Бочкарев.
Не нужно забывать и про систему военной переподготовки, уверен эксперт. Техника обновляется, люди должны регулярно освежать знания, проходить обучение и боевое слаживание, чтобы качественно выполнять весь спектр поставленных боевых задач.
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Радио "Спутник в Крыму"Армия и флотВооруженные силы РоссииОбществоПризывной возраст в РоссииЕвгений БочкаревБатальон ФорпостМнения
 
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