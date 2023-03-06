https://crimea.ria.ru/20230306/zachem-v-rossii-nuzhno-menyat-prizyvnoy-vozrast--mnenie-1127377001.html

Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение

Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение

Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы. Насколько верна эта... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T19:35

2023-03-06T19:35

2023-03-06T19:35

радио "спутник в крыму"

армия и флот

вооруженные силы россии

общество

призывной возраст в россии

евгений бочкарев

батальон форпост

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125498285_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7d97c01eca5879f0ef8020267cd32245.jpg

Руководитель военно-патриотического клуба юнармейцев Симферополя "Батальон Форпост" Евгений Бочкарев Руководитель военно-патриотического клуба юнармейцев Симферополя "Батальон Форпост" Евгений Бочкарев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы. Насколько верна эта инициатива, в чем психическое и физическое отличие парней возрастом 18 и 21 год и что принципиально изменится для армии и страны, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель военно-патриотического клуба юнармейцев Симферополя "Батальон Форпост" Евгений Бочкарев.Когда и на сколькоМасштабные изменения в российской армии были анонсированы министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.Как отметил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондырев, эта работа требует тщательного, комплексного подхода, поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно.Зачем менять призывной возрастПо мнению Евгения Бочкарева, данная инициатива – необходимость, которая связана, в первую очередь, с увеличением технического оснащения вооруженных сил и изменением задач, для которых военнослужащим требуется пройти специальную подготовку и получить определенные дополнительные знания. В этой связи, если на срочную службу будут призывать с 21 года, то после окончания школы для ребят могут действовать центры допризывной подготовки, где молодые люди смогут получить военно-учетную специальность (управление беспилотными аппаратами, специалисты в компьютерных секторах и др).Чем старше, тем ответственнееПо его словам, с военнослужащими более старшего возраста работать проще: в 21 год молодые люди более ответственны, лучше анализируют сложившуюся обстановку и выполняют приказы. В то же время, ближе к 30 годам у мужчин уже, как правило, есть семья и дети, стабильная работа и профессия. Поэтому, подчеркивает спикер, необходимо предусмотреть, чтобы увеличение призывного возраста подкреплялось социальными гарантиями — чтобы мужчина, вырванный из привычной жизни, не потерял работу и по возвращению из армии вернулся к обычной жизни, а его семья в его отсутствие "осталась на плаву"."Скорее всего эти моменты будут учтены законотворцами, в том числе, и по отношению к работодателю", - отметил Бочкарев.Не нужно забывать и про систему военной переподготовки, уверен эксперт. Техника обновляется, люди должны регулярно освежать знания, проходить обучение и боевое слаживание, чтобы качественно выполнять весь спектр поставленных боевых задач.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России изменится призывной возраст Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента

https://crimea.ria.ru/20230112/prizyvniki-do-30-let-mogut-okazatsya-v-rossiyskoy-armii-uzhe-etoy-vesnoy-1126359567.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вооруженные силы россии, общество, призывной возраст в россии, евгений бочкарев, батальон форпост, мнения