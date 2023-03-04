Рейтинг@Mail.ru
Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230304/manikyur-i-ognemet-kak-devushki-v-voennom-uchilische-uchatsya---fotolenta-1127333520.html
Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента
Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента
РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T19:13
2023-03-04T18:51
фотоленты
в мире
общество
армия и флот
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127333604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95b5a6cd786c54d1c4bb352f83708ae7.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127333604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15556b9d9c679e3d0a056988b047ee2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, в мире, общество, армия и флот, министерство обороны рф
Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента

Как девушек учат родину защищать: курсантки на учебно-тактическом поле военной академии

19:13 04.03.2023
 
Читать в
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Первый набор девушек-курсанток в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (РХБЗ) прошел в 2018 году.

Девушки-курсантки Военной академии радиационной, химической и биологической защиты после окончания занятий боевой подготовкой на учебно-тактическом поле академии в Костроме
1 из 8

Первый набор девушек-курсанток в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (РХБЗ) прошел в 2018 году.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Девушек набирали по трем критериям: отличная учеба, социально-психологические качества и физическая подготовка.

Девушки-курсантки Военной академии радиационной, химической и биологической защиты после окончания занятий боевой подготовкой на учебно-тактическом поле академии в Костроме
2 из 8

Девушек набирали по трем критериям: отличная учеба, социально-психологические качества и физическая подготовка.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Здесь на 1000 курсантов всего 45 девушек. Зато каких!

Девушки-курсантки Академии РХБЗ проходят боевую подготовку на учебно-тактическом поле академии в Костроме
3 из 8

Здесь на 1000 курсантов всего 45 девушек. Зато каких!

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Прежде чем приступить к тренировкам на полигоне, курсантки долго изучают теорию, готовятся.

Девушка-курсантка Военной академии радиационной, химической и биологической защиты проходит боевую подготовку на учебно-тактическом поле академии в Костроме
4 из 8

Прежде чем приступить к тренировкам на полигоне, курсантки долго изучают теорию, готовятся.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Под Костромой слабый пол учат стрелять из огнеметов, водить КамАЗ, преодолевать огненно-штурмовую полосу.

Девушки-курсантки Военной академии радиационной, химической и биологической защиты после окончания занятий боевой подготовкой на учебно-тактическом поле академии в Костроме
5 из 8

Под Костромой слабый пол учат стрелять из огнеметов, водить КамАЗ, преодолевать огненно-штурмовую полосу.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

К мощным огнеметам курсанток допускают только к третьему курсу. А вот АК - привычное оружие для девичьих отнюдь не слабых рук.

Девушка-курсантка Академии РХБЗ проходит боевую подготовку на учебно-тактическом поле академии в Костроме
6 из 8

К мощным огнеметам курсанток допускают только к третьему курсу. А вот АК - привычное оружие для девичьих отнюдь не слабых рук.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Суровый распорядок, тренировки на выносливость и полевые условия с непременным тасканием тяжестей для курсанток - норма жизни.

Девушки-курсантки Академии РХБЗ проходят боевую подготовку на учебно-тактическом поле академии в Костроме
7 из 8

Суровый распорядок, тренировки на выносливость и полевые условия с непременным тасканием тяжестей для курсанток - норма жизни.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Но всегда девушки остаются девушками: под тактическими перчатками - маникюр, а под тактической маской - легкий макияж.

Девушка-курсантка Академии РХБЗ после окончания занятий боевой подготовкой на учебно-тактическом поле академии в Костроме
8 из 8

Но всегда девушки остаются девушками: под тактическими перчатками - маникюр, а под тактической маской - легкий макияж.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
 
ФотолентыВ миреОбществоАрмия и флотМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели
19:56Главные новости и заявления дня: 4 марта
19:32Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
19:13Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента
18:49Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
18:18Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной
17:59Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети
17:31Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском
17:02Более 200 автомобилей ждут очереди на паромы в Крым
16:29"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона
16:16Что почем: ярмарки крымской еды в Симферополе 0:52
15:54Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении
15:33Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане
15:11Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС
14:46Костомаров начал приходить в сознание
14:22Тандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дронов
14:02Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ
13:38Как работает Керченская паромная переправа 4 марта
12:59Врачи пытаются выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна
12:41Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%
Лента новостейМолния