Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента

Первый набор девушек-курсанток в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (РХБЗ) прошел в 2018 году.
Первый набор девушек-курсанток в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (РХБЗ) прошел в 2018 году.
Девушек набирали по трем критериям: отличная учеба, социально-психологические качества и физическая подготовка.
Девушек набирали по трем критериям: отличная учеба, социально-психологические качества и физическая подготовка.
Здесь на 1000 курсантов всего 45 девушек. Зато каких!
Здесь на 1000 курсантов всего 45 девушек. Зато каких!
Прежде чем приступить к тренировкам на полигоне, курсантки долго изучают теорию, готовятся.
Прежде чем приступить к тренировкам на полигоне, курсантки долго изучают теорию, готовятся.
Под Костромой слабый пол учат стрелять из огнеметов, водить КамАЗ, преодолевать огненно-штурмовую полосу.
Под Костромой слабый пол учат стрелять из огнеметов, водить КамАЗ, преодолевать огненно-штурмовую полосу.
К мощным огнеметам курсанток допускают только к третьему курсу. А вот АК - привычное оружие для девичьих отнюдь не слабых рук.
К мощным огнеметам курсанток допускают только к третьему курсу. А вот АК - привычное оружие для девичьих отнюдь не слабых рук.
Суровый распорядок, тренировки на выносливость и полевые условия с непременным тасканием тяжестей для курсанток - норма жизни.
Суровый распорядок, тренировки на выносливость и полевые условия с непременным тасканием тяжестей для курсанток - норма жизни.
Но всегда девушки остаются девушками: под тактическими перчатками - маникюр, а под тактической маской - легкий макияж.
Но всегда девушки остаются девушками: под тактическими перчатками - маникюр, а под тактической маской - легкий макияж.