https://crimea.ria.ru/20230303/kogda-v-rossii-izmenitsya-prizyvnoy-vozrast-1127325085.html

Когда в России изменится призывной возраст

Когда в России изменится призывной возраст - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Когда в России изменится призывной возраст

Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T15:03

2023-03-03T15:03

2023-03-03T15:03

государственная дума рф

закон и право

призыв в вс россии

призывной возраст

армия и флот

вооруженные силы россии

сергей шойгу

министерство обороны рф

виктор бондарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.Он предположил, что документ в Госдуму внесет правительство, поскольку инициатива изменения призывного возраста была озвучена министром обороны Сергеем Шойгу.Ранее Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии и предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.Также министр предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.По данным Минобороны России, продолжительность службы для солдат-срочников в 2023 году изменяться не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230112/prizyvniki-do-30-let-mogut-okazatsya-v-rossiyskoy-armii-uzhe-etoy-vesnoy-1126359567.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, призыв в вс россии, призывной возраст, армия и флот, вооруженные силы россии, сергей шойгу, министерство обороны рф, виктор бондарев