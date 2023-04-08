Рейтинг@Mail.ru
Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230408/vesenniy-prizyv-skolko-chelovek-poydut-sluzhit-v-sevastopole-1128054673.html
Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе
Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе
В Севастополе в рамках весеннего призыва служить на Черноморский флот и в войска страны направят около 500 человек. Об этом журналистам сообщил врио военного... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T09:21
2023-04-08T09:22
севастополь
армия и флот
вооруженные силы россии
чф рф (черноморский флот российской федерации)
общество
новости
призыв в вс россии
призывной возраст в россии
олег ситников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125949794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2a5bc6ae637647c5b33172a8247d662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках весеннего призыва служить на Черноморский флот и в войска страны направят около 500 человек. Об этом журналистам сообщил врио военного комиссара Олег Ситников.По его словам, большинству призывников предстоит служить на Черноморском флоте и в войсках Южного военного округа.Он добавил, что треть призывников направят в учебные воинские части, где они пройдет обучение до четырех месяцев, после чего будут отправлены в войска "для эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники".Ситников отметил, что повестки призывникам будут приходить в электронном виде. В случае же отсутствия технической возможности связаться таким образом, оповещать о призыве будут традиционным способом – вручением повесток.Комиссар подчеркнул, что призывники смогут проходить также альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах.На срочную военную службу в армию призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Ранее в Госдуму внесли проект о повышении призывного возраста. В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что на военную службу весной призовут 147 тысяч россиян. Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125949794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4beafa34feac0e78e57817bd41bd9768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, армия и флот, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости, призыв в вс россии, призывной возраст в россии, олег ситников
Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе

Военный комиссар Ситников: весной на срочную службу призовут около 500 севастопольцев

09:21 08.04.2023 (обновлено: 09:22 08.04.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкОсенний призыв в России
Осенний призыв в России - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках весеннего призыва служить на Черноморский флот и в войска страны направят около 500 человек. Об этом журналистам сообщил врио военного комиссара Олег Ситников.
По его словам, большинству призывников предстоит служить на Черноморском флоте и в войсках Южного военного округа.
"В армию уйдут около 500 севастопольцев. Все будут проходить службу в местах постоянной дислокации на территории РФ ", – цитирует комиссара пресс-служба правительства города.
Он добавил, что треть призывников направят в учебные воинские части, где они пройдет обучение до четырех месяцев, после чего будут отправлены в войска "для эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники".
Ситников отметил, что повестки призывникам будут приходить в электронном виде. В случае же отсутствия технической возможности связаться таким образом, оповещать о призыве будут традиционным способом – вручением повесток.
Комиссар подчеркнул, что призывники смогут проходить также альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах.
"Для тех, чьим убеждениям противоречит несение военной службы, предусматривается обучение по курсу подготовки санитаров и основам милосердия. В дальнейшем они направляются в медицинские организации Вооруженных сил РФ", – уточнил Ситников.
На срочную военную службу в армию призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Ранее в Госдуму внесли проект о повышении призывного возраста.
В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что на военную службу весной призовут 147 тысяч россиян.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки
Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу
СевастопольАрмия и флотВооруженные силы РоссииЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ОбществоНовостиПризыв в ВС РоссииПризывной возраст в РоссииОлег Ситников
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23Аксенов: Крым стал фетишем для современных нацистов
09:52Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУ
09:21Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе
08:59Тюремный срок за сбор грибов: в Крыму прокомментировали инициативу
08:36Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею
08:01Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
07:42Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск
00:01Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 апреля
22:26Главные события и заявления дня: 7 апреля
21:46Главные новости Крыма: 7 апреля
21:26ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа
21:13В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
20:43В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков
20:31Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов
20:11Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
19:46В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ
19:31Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве 1:03
19:18В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
19:11Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин
Лента новостейМолния