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Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе

Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе

В Севастополе в рамках весеннего призыва служить на Черноморский флот и в войска страны направят около 500 человек. Об этом журналистам сообщил врио военного... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T09:21

2023-04-08T09:21

2023-04-08T09:22

севастополь

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках весеннего призыва служить на Черноморский флот и в войска страны направят около 500 человек. Об этом журналистам сообщил врио военного комиссара Олег Ситников.По его словам, большинству призывников предстоит служить на Черноморском флоте и в войсках Южного военного округа.Он добавил, что треть призывников направят в учебные воинские части, где они пройдет обучение до четырех месяцев, после чего будут отправлены в войска "для эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники".Ситников отметил, что повестки призывникам будут приходить в электронном виде. В случае же отсутствия технической возможности связаться таким образом, оповещать о призыве будут традиционным способом – вручением повесток.Комиссар подчеркнул, что призывники смогут проходить также альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах.На срочную военную службу в армию призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Ранее в Госдуму внесли проект о повышении призывного возраста. В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что на военную службу весной призовут 147 тысяч россиян. Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, армия и флот, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости, призыв в вс россии, призывной возраст в россии, олег ситников