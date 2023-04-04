Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу
Сергей Шойгу: в России в 2023 году на воинский учет встали более 706 тысяч человек
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В текущем году в России встали на воинский учет более 706 тысяч человек, весенняя призывная кампания в целом проходит в плановом порядке. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке – в сроки, установленные российским законодательством. Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января этого года. В военкоматы прибыло более семисот тысяч человек, если говорить точно – 706 230 человек", – сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Он также отметил, что в этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу.
По словам Шойгу, это новшество также уменьшает проявления бюрократизма и волокиты и помогает отказаться от ненужных процедур.
"Призыв в стране обеспечивают более 2 700 призывных комиссий. В соответствии с указом президента в войска будет направлено 147 тысяч человек. Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах", - добавил глава Минобороны.
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