https://crimea.ria.ru/20230404/bolee-700-tysyach-rossiyan-vstali-na-voinskiy-uchet-v-2023-godu--shoygu-1127970127.html

Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу

Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу

В текущем году в России встали на воинский учет более 706 тысяч человек, весенняя призывная кампания в целом проходит в плановом порядке. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T13:12

2023-04-04T13:12

2023-04-04T13:12

сергей шойгу

министерство обороны рф

призыв в вс россии

армия и флот

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В текущем году в России встали на воинский учет более 706 тысяч человек, весенняя призывная кампания в целом проходит в плановом порядке. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.Он также отметил, что в этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу.По словам Шойгу, это новшество также уменьшает проявления бюрократизма и волокиты и помогает отказаться от ненужных процедур."Призыв в стране обеспечивают более 2 700 призывных комиссий. В соответствии с указом президента в войска будет направлено 147 тысяч человек. Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах", - добавил глава Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повесткиБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаПризовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве

https://crimea.ria.ru/20230306/zachem-v-rossii-nuzhno-menyat-prizyvnoy-vozrast--mnenie-1127377001.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, призыв в вс россии, армия и флот, новости, общество