Рейтинг@Mail.ru
Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230404/bolee-700-tysyach-rossiyan-vstali-na-voinskiy-uchet-v-2023-godu--shoygu-1127970127.html
Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу
Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу
В текущем году в России встали на воинский учет более 706 тысяч человек, весенняя призывная кампания в целом проходит в плановом порядке. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T13:12
2023-04-04T13:12
сергей шойгу
министерство обороны рф
призыв в вс россии
армия и флот
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125499392_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_044a5093a76e18780e44adb880d9fefa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В текущем году в России встали на воинский учет более 706 тысяч человек, весенняя призывная кампания в целом проходит в плановом порядке. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.Он также отметил, что в этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу.По словам Шойгу, это новшество также уменьшает проявления бюрократизма и волокиты и помогает отказаться от ненужных процедур."Призыв в стране обеспечивают более 2 700 призывных комиссий. В соответствии с указом президента в войска будет направлено 147 тысяч человек. Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах", - добавил глава Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повесткиБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаПризовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
https://crimea.ria.ru/20230306/zachem-v-rossii-nuzhno-menyat-prizyvnoy-vozrast--mnenie-1127377001.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125499392_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2fcd805f9cd77eacdc7c4a54f71c2642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, министерство обороны рф, призыв в вс россии, армия и флот, новости, общество
Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу

Сергей Шойгу: в России в 2023 году на воинский учет встали более 706 тысяч человек

13:12 04.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В текущем году в России встали на воинский учет более 706 тысяч человек, весенняя призывная кампания в целом проходит в плановом порядке. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке – в сроки, установленные российским законодательством. Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января этого года. В военкоматы прибыло более семисот тысяч человек, если говорить точно – 706 230 человек", – сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Он также отметил, что в этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу.
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
6 марта, 19:35Радио "Спутник в Крыму"
Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение
По словам Шойгу, это новшество также уменьшает проявления бюрократизма и волокиты и помогает отказаться от ненужных процедур.
"Призыв в стране обеспечивают более 2 700 призывных комиссий. В соответствии с указом президента в войска будет направлено 147 тысяч человек. Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах", - добавил глава Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки
Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФПризыв в ВС РоссииАрмия и флотНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму
14:32Россия примет меры для купирования угроз после вхождения Финляндии в НАТО
14:21Путин поручил не затягивать с производством критически важной продукции
14:09Когда начнется возможное контрнаступление и дойдут ли ВСУ до Крыма
13:51Почти 700 земельных участков в Крыму готовы к выдаче участникам СВО
13:38Финляндия вступила в НАТО: что это значит для России
13:19Российская армия сорвала снабжение ВСУ боеприпасами и топливом - Шойгу
13:12Более 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу
13:01В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках
12:51Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием - Шойгу
12:48С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО
12:43Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуострова
12:38Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
12:28В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир
12:24Кто стал новым министром транспорта Крыма
12:15Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин
12:12Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов
11:53Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
11:44COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:36В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка
Лента новостейМолния