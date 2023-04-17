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Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T13:57
2023-04-17T13:58
крым
общество
призыв в вс россии
армия и флот
евгений машуков
реестр военнообязанных
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым.Он уточнил, что альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, которая осуществляется взамен военной службы по призыву.Особенности альтернативной службыНа альтернативную гражданскую службу могут быть направлены только граждане, признанные годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями. Как правило, они проходят ее за пределами регионов своего проживания и исключительно на государственных предприятиях."Минтруд разработан перечень профессий, на которые граждане, в отношении которых вынесено решение о замене военной службы по призыву альтернативной службой, могут быть направлены, - пояснил он. – Это может быть "Почта России", больницы".По информации, размещенной на сайте Минобороны, выбравшие альтернативную службу граждане не вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор или подрабатывать по совместительству в других организациях. Уточняется, что срок такой гражданской службы превышает срок службы по призыву.История вопросаПосле революции 1917 года Советская Россия наряду с Великобританией и Данией стала одной из первых стран, признавших право своих граждан на отказ от военной службы по соображениям совести в ХХ веке, говорится на сайте Минобороны. 4 января 1919 года был издан Декрет "Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям". Он стал первым законодательным актом Советской республики, дающим реальное право на освобождение верующих от военной службы.Летом 1923 года был принят Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, содержащий отдельную главу "Об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям". Она регулировала порядок судебного производства: суды с участием экспертов определяли, какая именно работа назначается взамен воинской службы, а также куда и в какой срок должен явиться человек для выполнения своих обязанностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссараВ России создадут единую информационную базу воинского учетаЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
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крым, общество, призыв в вс россии, армия и флот, евгений машуков, реестр военнообязанных, новости крыма
Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право

Военком Крыма Машуков объяснил особенности альтернативной службы в России

13:57 17.04.2023 (обновлено: 13:58 17.04.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоенный билет призывник
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Граждане, у которых вероисповедание противоречит несению военной службы по призыву, имеют право заблаговременно до призыва написать соответствующее заявление в призывную комиссию муниципалитета. И уже она, выслушав доводы гражданина, причины, изучив его характеристики, принимает решение о замене военной службы по призыву. И в следующий призыв гражданин направляется для прохождения альтернативной гражданской службы", - отметил он.
Он уточнил, что альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, которая осуществляется взамен военной службы по призыву.
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Особенности альтернативной службы

На альтернативную гражданскую службу могут быть направлены только граждане, признанные годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями. Как правило, они проходят ее за пределами регионов своего проживания и исключительно на государственных предприятиях.
"Минтруд разработан перечень профессий, на которые граждане, в отношении которых вынесено решение о замене военной службы по призыву альтернативной службой, могут быть направлены, - пояснил он. – Это может быть "Почта России", больницы".
По информации, размещенной на сайте Минобороны, выбравшие альтернативную службу граждане не вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор или подрабатывать по совместительству в других организациях. Уточняется, что срок такой гражданской службы превышает срок службы по призыву.
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История вопроса

После революции 1917 года Советская Россия наряду с Великобританией и Данией стала одной из первых стран, признавших право своих граждан на отказ от военной службы по соображениям совести в ХХ веке, говорится на сайте Минобороны. 4 января 1919 года был издан Декрет "Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям". Он стал первым законодательным актом Советской республики, дающим реальное право на освобождение верующих от военной службы.
Летом 1923 года был принят Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, содержащий отдельную главу "Об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям". Она регулировала порядок судебного производства: суды с участием экспертов определяли, какая именно работа назначается взамен воинской службы, а также куда и в какой срок должен явиться человек для выполнения своих обязанностей.
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