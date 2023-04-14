https://crimea.ria.ru/20230414/zhdat-li-vtoruyu-volnu-mobilizatsii--otvet-voennogo-komissara-1128179702.html

Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара

Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара

Новой волны мобилизации не будет, заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T15:08

2023-04-14T15:08

2023-04-14T15:08

частичная мобилизация

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

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риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новой волны мобилизации не будет, заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым."Второй волны мобилизации не будет", - сказал он.Он подчеркнул, что молодые люди, которые готовятся к военной службе в рамках весеннего призыва, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.Весенний призыв в РоссииПризыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.В этом году россиянам впервые разошлют электронные повестки. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться "по старинке" путем вручения повесток.Мобилизация в РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. В начале апреля 2023 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов повторил, что второй волны не планируется. Он указал на то, что новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках никак с этим не связаны.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаМало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, евгений машуков, крым, новости крыма, риа новости крым