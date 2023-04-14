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Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара
Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара
Новой волны мобилизации не будет, заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T15:08
2023-04-14T15:08
частичная мобилизация
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
евгений машуков
крым
новости крыма
риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новой волны мобилизации не будет, заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым."Второй волны мобилизации не будет", - сказал он.Он подчеркнул, что молодые люди, которые готовятся к военной службе в рамках весеннего призыва, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.Весенний призыв в РоссииПризыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.В этом году россиянам впервые разошлют электронные повестки. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться "по старинке" путем вручения повесток.Мобилизация в РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. В начале апреля 2023 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов повторил, что второй волны не планируется. Он указал на то, что новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках никак с этим не связаны.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаМало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, евгений машуков, крым, новости крыма, риа новости крым
Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара

Военный комиссар Крыма Машуков: второй волны мобилизации не будет

15:08 14.04.2023
 
© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в ходе отправки в учебный центр для завершения подготовки по программам боевого обучения
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в ходе отправки в учебный центр для завершения подготовки по программам боевого обучения - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости . Kirill Braga
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новой волны мобилизации не будет, заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Второй волны мобилизации не будет", - сказал он.
Он подчеркнул, что молодые люди, которые готовятся к военной службе в рамках весеннего призыва, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.
"Можно заверить родителей, что те, кто только призывается на военную службу, и те граждане, кто уже проходят ее по призыву, к участию в специальной военной операции не привлекаются", отметил Евгений Машуков.

Весенний призыв в России

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.
В этом году россиянам впервые разошлют электронные повестки. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться "по старинке" путем вручения повесток.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Впоследствии Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. В начале апреля 2023 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов повторил, что второй волны не планируется. Он указал на то, что новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках никак с этим не связаны.
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Частичная мобилизацияРоссияАрмия и флотВооруженные силы РоссииЕвгений МашуковКрымНовости КрымаРИА Новости Крым
 
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