https://crimea.ria.ru/20230411/zhdat-li-novoy-volny-mobilizatsii-v-rossii--otvet-gosdumy-1128108674.html

Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы

Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы

Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев.Live". РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T10:47

2023-04-11T10:47

2023-04-11T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев.Live".По словам главы оборонного комитета, новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках, которые Госдума рассмотрит во втором чтении во вторник, никак с этим не связаны."Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", - заявил Картаполов.Весенний призыв-2023По информации Генштаба, в весенний призыв-2023 россиянам впервые разошлют электронные повестки. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться "по старинке" путем вручения повесток. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.Мобилизация в РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаБолее 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – ШойгуБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба

https://crimea.ria.ru/20230331/budet-li-v-rossii-vtoraya-volna-mobilizatsii--otvet-genshtaba-1127890915.html

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