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Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы
Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы
Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев.Live". РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T10:47
2023-04-11T10:47
призыв в вс россии
призывной возраст в россии
призывной возраст
частичная мобилизация
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
новости
андрей картаполов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев.Live".По словам главы оборонного комитета, новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках, которые Госдума рассмотрит во втором чтении во вторник, никак с этим не связаны."Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", - заявил Картаполов.Весенний призыв-2023По информации Генштаба, в весенний призыв-2023 россиянам впервые разошлют электронные повестки. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться "по старинке" путем вручения повесток. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.Мобилизация в РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаБолее 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – ШойгуБудет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
https://crimea.ria.ru/20230331/budet-li-v-rossii-vtoraya-volna-mobilizatsii--otvet-genshtaba-1127890915.html
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Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы

Глава оборонного комитета Госдумы: новой волны мобилизации в России нет и не планируется

10:47 11.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев.Live".
"Никакой мобилизации нет, и она не планируется", - цитирует Картаполова РИА Новости.
По словам главы оборонного комитета, новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках, которые Госдума рассмотрит во втором чтении во вторник, никак с этим не связаны.
"Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", - заявил Картаполов.

Весенний призыв-2023

По информации Генштаба, в весенний призыв-2023 россиянам впервые разошлют электронные повестки. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться "по старинке" путем вручения повесток. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
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Призыв в ВС РоссииПризывной возраст в РоссииПризывной возрастЧастичная мобилизацияРоссияАрмия и флотВооруженные силы РоссииОбществоНовостиАндрей КартаполовДмитрий ПесковСергей ШойгуГосударственная Дума РФ
 
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