https://crimea.ria.ru/20230319/malo-zhivoy-sily-na-ukraine-khotyat-uzhestochit-mobilizatsiyu-zayavil-azarov-1127642460.html

Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров

Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Николай Азаров убежден, что в ближайшее время украинские власти пойдут на ужесточение мобилизационных мероприятий в стране. РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T13:39

2023-03-19T13:39

2023-03-19T13:39

украина

в мире

николай азаров

сво

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общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины Николай Азаров убежден, что в ближайшее время украинские власти пойдут на ужесточение мобилизационных мероприятий в стране."Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию", - написал Азаров в соцсети.По его словам, в ближайшее время на Украине "будут не просто вручать повестки", но мужчин призывного возраста станут "массово паковать" и отвозить в военкомат, затем на "пару дней в учебку" и сразу же отправлять на "передовую".Такие действия Киева Азаров объяснят "огромным дефицитом живой силы".19 февраля действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили еще на 90 дней. А уже 28 февраля советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что при необходимости будет мобилизовано еще больше людей.Принудительная мобилизация на УкраинеУкраинские силовики и военные практикуют облавы на призывников. Повестку в армию могут вручить в любом месте, в том числе на улице или в метро. Как заявили в пресс-службе украинских сухопутных войск, закон Украины дает на это право.Нацполиция вправе задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования.За неявку по повестке в военное время можно получить штраф - от 1 700 до 3 400 гривен (от 57 до 114 долларов США соответственно). Уточняется, что за уклонение от мобилизации украинский уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что Киев активно мобилизует украинцев для планирующегося наступления на Луганск, Мелитополь и Бердянск и не откажется от своих планов даже в случае поражения в Артемовске. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение КоранаКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертВ Киеве не исключили новой волны мобилизации

https://crimea.ria.ru/20220714/kiev-poruchil-svoemu-midu-mobilizovat-ukraintsev-za-rubezhom--zakharova-1123840152.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, николай азаров, сво, мнения, общество, всу (вооруженные силы украины)