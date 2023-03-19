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Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
Экс-премьер Украины Николай Азаров убежден, что в ближайшее время украинские власти пойдут на ужесточение мобилизационных мероприятий в стране. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T13:39
2023-03-19T13:39
украина
в мире
николай азаров
сво
мнения
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины Николай Азаров убежден, что в ближайшее время украинские власти пойдут на ужесточение мобилизационных мероприятий в стране."Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию", - написал Азаров в соцсети.По его словам, в ближайшее время на Украине "будут не просто вручать повестки", но мужчин призывного возраста станут "массово паковать" и отвозить в военкомат, затем на "пару дней в учебку" и сразу же отправлять на "передовую".Такие действия Киева Азаров объяснят "огромным дефицитом живой силы".19 февраля действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили еще на 90 дней. А уже 28 февраля советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что при необходимости будет мобилизовано еще больше людей.Принудительная мобилизация на УкраинеУкраинские силовики и военные практикуют облавы на призывников. Повестку в армию могут вручить в любом месте, в том числе на улице или в метро. Как заявили в пресс-службе украинских сухопутных войск, закон Украины дает на это право.Нацполиция вправе задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования.За неявку по повестке в военное время можно получить штраф - от 1 700 до 3 400 гривен (от 57 до 114 долларов США соответственно). Уточняется, что за уклонение от мобилизации украинский уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что Киев активно мобилизует украинцев для планирующегося наступления на Луганск, Мелитополь и Бердянск и не откажется от своих планов даже в случае поражения в Артемовске. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение КоранаКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертВ Киеве не исключили новой волны мобилизации
https://crimea.ria.ru/20220714/kiev-poruchil-svoemu-midu-mobilizovat-ukraintsev-za-rubezhom--zakharova-1123840152.html
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, николай азаров, сво, мнения, общество, всу (вооруженные силы украины)
Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: Киев хочет ужесточить мобилизацию из-за нехватки живой силы

13:39 19.03.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины Николай Азаров убежден, что в ближайшее время украинские власти пойдут на ужесточение мобилизационных мероприятий в стране.
"Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию", - написал Азаров в соцсети.
По его словам, в ближайшее время на Украине "будут не просто вручать повестки", но мужчин призывного возраста станут "массово паковать" и отвозить в военкомат, затем на "пару дней в учебку" и сразу же отправлять на "передовую".
Такие действия Киева Азаров объяснят "огромным дефицитом живой силы".
19 февраля действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили еще на 90 дней. А уже 28 февраля советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что при необходимости будет мобилизовано еще больше людей.
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Украинские силовики и военные практикуют облавы на призывников. Повестку в армию могут вручить в любом месте, в том числе на улице или в метро. Как заявили в пресс-службе украинских сухопутных войск, закон Украины дает на это право.
Нацполиция вправе задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования.
За неявку по повестке в военное время можно получить штраф - от 1 700 до 3 400 гривен (от 57 до 114 долларов США соответственно). Уточняется, что за уклонение от мобилизации украинский уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что Киев активно мобилизует украинцев для планирующегося наступления на Луганск, Мелитополь и Бердянск и не откажется от своих планов даже в случае поражения в Артемовске.
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УкраинаВ миреНиколай АзаровСВОМненияОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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