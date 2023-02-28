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В Киеве не исключили новой волны мобилизации
В Киеве не исключили новой волны мобилизации - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Киеве не исключили новой волны мобилизации
При необходимости на Украине мобилизуют еще больше людей, в Киеве не исключают такого сценария. Об этом заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T15:32
2023-02-28T15:32
2023-02-28T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. При необходимости на Украине мобилизуют еще больше людей, в Киеве не исключают такого сценария. Об этом заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак."У нас есть достаточные резервы. <...> И, конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", — цитирует его интервью агентству Блумберг РИА Новости.19 февраля действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили еще на 90 дней.Принудительная мобилизация на УкраинеУкраинские силовики и военные практикуют облавы на призывников. Повестку в армию могут вручить в любом месте, в том числе на улице или в метро. Как заявили в пресс-службе украинских сухопутных войск, закон Украины дает на это право.Нацполиция вправе задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования.За неявку по повестке в военное время можно получить штраф - от 1 700 до 3 400 гривен (от 57 до 114 долларов США соответственно). Уточняется, что за уклонение от мобилизации украинский уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ принудительно мобилизуют жителей Артемовска и ДзержинскаЗеленский пересчитал украинскую армиюЖить так было нельзя: шесть историй беженцев из Украины и Донбасса
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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украина, в мире, новости
В Киеве не исключили новой волны мобилизации
В Минобороны Украины не исключил дополнительной мобилизации людей
15:32 28.02.2023 (обновлено: 15:35 28.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. При необходимости на Украине мобилизуют еще больше людей, в Киеве не исключают такого сценария. Об этом заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак.
"У нас есть достаточные резервы. <...> И, конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", — цитирует его интервью агентству Блумберг РИА Новости.
19 февраля действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили еще на 90 дней.
Принудительная мобилизация на Украине
Украинские силовики и военные практикуют облавы на призывников. Повестку в армию могут вручить
в любом месте, в том числе на улице или в метро. Как заявили в пресс-службе украинских сухопутных войск, закон Украины дает на это право.
Нацполиция вправе задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования.
За неявку по повестке в военное время можно получить штраф - от 1 700 до 3 400 гривен (от 57 до 114 долларов США соответственно). Уточняется, что за уклонение от мобилизации украинский уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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