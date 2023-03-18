https://crimea.ria.ru/20230318/krymskie-tatary-khersonschiny-zhestko-otreagirovali-na-sozhzhenie-korana-1127636111.html
Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана
Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана
Сожжение Корана украинскими военными вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду,... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T20:41
2023-03-18T20:41
2023-03-18T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сожжение Корана украинскими военными вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду, уверен глава администрации Новоалексеевки Херсонской области Асан Алиев.Ранее в сети Интернет были опубликованы кадры, на которых неизвестные украинские военные используют страницы священной для мусульман книги в качестве растопки для костра.По мнению Алиева, такой поступок не может иметь оправдания, так как "для нормального человека непостижимо поднять руку на священную книгу будь то Коран, Библия или Тора". Он предположил, что украинские военные, могли взять пример с лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который ранее сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме.Глава администрации Новоалексеевки пояснил, что произошедшее вызвало очень большой резонанс в мусульманском мире. Он также напомнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров назначил 10 млн рублей за поимку того, кто это сделал. "Не удивлюсь, если завтра награда возрастет до 100 млн рублей и больше…", – поделился собеседник.Он также указал, что подобные инциденты могут иметь весьма неприятные последствия, так как "речь идет о межконфессиональных вопросах, а мусульманский мир очень внимательно следит за подобными вещами".В завершение собеседник привел в пример Новоалексеевку, где "более полувека мусульмане и христиане живут в мире и согласии"."С одной стороны – церковь просто прекрасная, с другой – не менее красивая мечеть", – сказал Алиев и пригласил всех желающих приехать и лично увидеть, как представители разных конфессий живут во взаимном уважении.Заместитель Муфтия Крыма и Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов категорически осудил поступок украинских военнослужащих. В свою очередь общественник Энвер Абдураимов отметил, что произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "не ограничится сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана". Он объявил награду в 10 млн рублей за поимку запечатленного на видео человека.Читайте также на РИА Новости Крым:По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татарПатриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
всу (вооруженные силы украины), религия, рамзан кадыров, крым, общество, новости крыма, асан алиев, энвер абдураимов, мухаммед исламов
Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана
Сожжение Корана не сойдет с рук: в Херсонской области осудили действия украинских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сожжение Корана украинскими военными вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду, уверен глава администрации Новоалексеевки Херсонской области Асан Алиев.
Ранее в сети Интернет были опубликованы кадры, на которых неизвестные украинские военные используют страницы священной для мусульман книги в качестве растопки для костра.
По мнению Алиева, такой поступок не может иметь оправдания, так как "для нормального человека непостижимо поднять руку на священную книгу будь то Коран, Библия или Тора". Он предположил, что украинские военные, могли взять пример с лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который ранее сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме.
"Это ничтожные люди, которые не понимают, на что поднимают руку. Их можно называть негодяями, можно – психически нездоровыми, – сказал Алиев, комментируя РИА Новости Крым инцидент, – Но в любом случае они не уйдут от ответа".
Глава администрации Новоалексеевки пояснил, что произошедшее вызвало очень большой резонанс в мусульманском мире. Он также напомнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров назначил 10 млн рублей за поимку того, кто это сделал. "Не удивлюсь, если завтра награда возрастет до 100 млн рублей и больше…", – поделился собеседник.
"Думаю, очень скоро узнаем имя и фамилию этого негодяя. Его найдут, притащат и придадут суду, – заверил Алиев и добавил. – Каждый получит по заслугам и "здесь" и "там".
Он также указал, что подобные инциденты могут иметь весьма неприятные последствия, так как "речь идет о межконфессиональных вопросах, а мусульманский мир очень внимательно следит за подобными вещами".
В завершение собеседник привел в пример Новоалексеевку, где "более полувека мусульмане и христиане живут в мире и согласии".
"С одной стороны – церковь просто прекрасная, с другой – не менее красивая мечеть", – сказал Алиев и пригласил всех желающих приехать и лично увидеть, как представители разных конфессий живут во взаимном уважении.
Заместитель Муфтия Крыма и Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов категорически осудил поступок украинских военнослужащих
. В свою очередь общественник Энвер Абдураимов отметил, что произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "не ограничится сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана". Он объявил награду в 10 млн рублей за поимку запечатленного на видео человека.
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