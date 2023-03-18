https://crimea.ria.ru/20230318/krymskie-tatary-khersonschiny-zhestko-otreagirovali-na-sozhzhenie-korana-1127636111.html

Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана

Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана

Сожжение Корана украинскими военными вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду,... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T20:41

2023-03-18T20:41

2023-03-18T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сожжение Корана украинскими военными вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду, уверен глава администрации Новоалексеевки Херсонской области Асан Алиев.Ранее в сети Интернет были опубликованы кадры, на которых неизвестные украинские военные используют страницы священной для мусульман книги в качестве растопки для костра.По мнению Алиева, такой поступок не может иметь оправдания, так как "для нормального человека непостижимо поднять руку на священную книгу будь то Коран, Библия или Тора". Он предположил, что украинские военные, могли взять пример с лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который ранее сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме.Глава администрации Новоалексеевки пояснил, что произошедшее вызвало очень большой резонанс в мусульманском мире. Он также напомнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров назначил 10 млн рублей за поимку того, кто это сделал. "Не удивлюсь, если завтра награда возрастет до 100 млн рублей и больше…", – поделился собеседник.Он также указал, что подобные инциденты могут иметь весьма неприятные последствия, так как "речь идет о межконфессиональных вопросах, а мусульманский мир очень внимательно следит за подобными вещами".В завершение собеседник привел в пример Новоалексеевку, где "более полувека мусульмане и христиане живут в мире и согласии"."С одной стороны – церковь просто прекрасная, с другой – не менее красивая мечеть", – сказал Алиев и пригласил всех желающих приехать и лично увидеть, как представители разных конфессий живут во взаимном уважении.Заместитель Муфтия Крыма и Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов категорически осудил поступок украинских военнослужащих. В свою очередь общественник Энвер Абдураимов отметил, что произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "не ограничится сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана". Он объявил награду в 10 млн рублей за поимку запечатленного на видео человека.Читайте также на РИА Новости Крым:По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татарПатриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

всу (вооруженные силы украины), религия, рамзан кадыров, крым, общество, новости крыма, асан алиев, энвер абдураимов, мухаммед исламов