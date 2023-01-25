https://crimea.ria.ru/20230125/po-tu-storonu-perekopa-kak-ukraina-obmanula-nadezhdy-krymskikh-tatar-1126586023.html

По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар - РИА Новости Крым, 25.01.2023

По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

Расположенная недалеко от границы с Крымом Новоалексеевка в Геническом районе – один из крупнейших поселков Херсонской области. Это своего рода Крым в... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T19:00

2023-01-25T19:00

2023-01-25T19:30

эксклюзивы риа новости крым

асан алиев

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

риа новости крым

херсонская область

крымские татары

россия

владимир сальдо

украина

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126189690_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7449bedd0e2f87a451f5abe117838ab5.jpg

Расположенная недалеко от границы с Крымом Новоалексеевка в Геническом районе – один из крупнейших поселков Херсонской области. Это своего рода Крым в миниатюре: здесь бок о бок живут крымские татары, русские, украинцы, армяне, греки и еще много других национальностей. Сходство на этом не заканчивается: в свое время Новоалексеевка была основным транспортно-логистическим узлом по пути с Украины в Крым, через нее на полуостров ехали поезда с туристами и фуры с продуктами. Начавшиеся с 2014 года блокады полуострова – водная, транспортная, товарная, энергетическая – навредили не только крымчанам, но и самим жителям южных районов Херсонщины. Но ни киевским националистическим вождям, ни экстремистам из "меджлиса"* не удалось до конца разрушить многолетние связи двух регионов. Чем сегодня живет Новоалексеевка в составе России, как местные жители восприняли блокады Крыма, как полуостров помог поселку в первые месяцы спецоперации и как крымские татары Херсонской области относятся к своим соотечественникам по ту сторону Перекопа – в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава администрации Новоалексеевки Асан Алиев.От Киева не дождались ничего– Вы можете сравнить жизнь крымских татар в России и на Украине после 2014 года. Что Украина дала вашим соотечественникам за этот период?– Скажем так, немного. Это мнение и мое, и населения. Конечно, ожидания были большие: принятие законов о крымских татарах, автономия в составе государства, какие-то преференции, чтобы крымские татары участвовали в государственной жизни в статусе чиновников. К сожалению, это все осталось на словах. Да, сделали несколько крымско-татарских классов в школах, два наших ансамбля в Доме культуры обеспечивались костюмами и прочим реквизитом… Но это все на местном уровне. А на государственном мы ожидали много большего. Ни то, что не дождались – просто этого не было. Сегодня мы не выделяем никого по этническому признаку. Крымские татары, украинцы, русские, другие национальности – мы все живем одной жизнью, заботимся о наших семьях, детях.Раньше у нас пенсии были по две тысячи гривен, средняя зарплата – пять тысяч. А уголь стоил 10-12 тысяч гривен за тонну. Конечно, крайне тяжело было обеспечить себя теплом на зиму при таких разрывах. Сегодня благодаря руководству нашего государства каждый двор с печным отоплением получил по две тонны угля бесплатно. Это очень сильное подспорье. Люди довольны: есть доходы и в домах тепло.И рабочие вакансии открываются. Очень много рабочих мест, в частности, в строительстве. В Новоалексеевке нам дали разрешение взять на работу 15 человек, которые занимались здесь благоустройством. Постоянно поддержка идет, не только в Новоалексеевке, а по всему району.– Вы руководите поселком не только большим по территории, но и многонациональным, со множеством своих проблем. Как удается сохранять основу основ – межнациональный мир?– Да, у нас проживают более 10 тысяч человек, 40% составляют мусульмане – крымские татары, азербайджанцы, турки. Есть евреи, поляки, греки, армяне. Мы всегда ставим в пример Новоалексеевку в плане межнационального согласия. У нас здесь построена красивейшая православная церковь, есть и мечеть. Мы уже более 50 лет живем в мире и согласии, у нас очень тесная связь между православными и мусульманами. Если возникают какие-то вопросы, все решаем в процессе. Слава богу, находим общий язык. Могу без стеснения сказать, что Новоалексеевка – эталон межнациональных и межконфессиональных отношений.– До начала спецоперации здесь работал запрещенный в России "меджлис крымско-татарского народа"*. Как бы вы оценили его действия в этот период?– Да, с 2014 года здесь работал "меджлис"* во главе с Рефатом Чубаровым. Но в основном его действия были направлены на противостояние. Та же блокада, которая перекрыла доставку продуктов, потом энергоблокада, в которой были задействованы в том числе крымские татары… Под разными соусами все это преподавалось, мол, "отобьем Крым" и так далее. При этом очень много здравых людей понимали, что Крым – наша родина, и отрезать свет или перекрыть доступ товаров на полуостров – это значит навредить простым людям. Подчеркну, что большая часть населения это понимала и не принимала участие в этих акциях.Первые 100 тонн муки пришли из Крыма– Как вы выстраиваете отношения с крымскими татарами, живущими в Крыму?– Крым – это наша родина, мы не делим людей на херсонских крымских татар, или крымских татар Крыма. Мы все – один народ. Естественно, поддерживаем наши родственные отношения. У меня сестра и брат в Крыму. И полуостров к Новоалексеевке и Геническому району географически находится очень близко. У нас постоянно бывают представители крымского муфтията, поддерживаем с ними очень хорошие связи.Крым, конечно, очень сильно помог нам. И благодаря профессиональным действиям главы администрации нашей области Владимира Сальдо, главе нашего района очень быстро решались все вопросы, связанные с налаживанием жизнеобеспечения не только поселков, но и всего района. Сегодня люди уже получают зарплаты и пенсии, работают практически все социальные службы – Пенсионный фонд, ЗАГС, ЖКХ. В магазинах все есть. На межнациональной ситуации это тоже сказывается. Когда люди видят, что из Крыма идет помощь, это только укрепляет наши взаимоотношения.– Много крымских татар уехали после начала спецоперации?– Много, чего тут скрывать. По разным причинам, в основном из-за страха неизвестности. Люди видели танки, боевую технику… Конечно, они испугались. Был страх, непонимание, и многие семьи принимали решение выехать. Надеюсь, временно. Надеюсь, они все же вернутся, когда увидят, что здесь у нас жизнь бурлит. Мне звонят из Европы, из Швейцарии, например. Даже не думал, что наши соотечественники, которые всю жизнь занимались выращиванием рассады, доедут до Швейцарии! То есть они выезжали через Крым, Грузию, Турцию и оказались там. В Чехии, Германии тоже наши, новоалексеевцы, работают. Мой друг присылает мне видео из Испании. Все красиво, все хорошо… Я его слушаю и спрашиваю: а внутри состояние какое у тебя? Ты всю жизнь здесь жил, у тебя сформировался определенный менталитет, а сегодня ты в Испании. Да, наверно, там красиво, океан есть, уровень жизни повыше будет. А мы проживаем переходный период, который всегда сложный. Конечно, многие выехали, но я практически уверен, что через какое-то время они вернутся. У них здесь остались и дома, и бизнес.– Дай Бог, будут перспективы…– Перспективы – это главное. Мы должны сегодня показать, что мы не впали в какую-то прострацию и панику. Жизнь продолжается, дети растут. И когда будет видно, что здесь идет улучшение качества жизни и есть перспективы, то люди вернутся. Я знаю, что наши люди, которые уехали, очень внимательно следят за жизнью в Новоалексеевке через соцсети, телеканалы, интернет… А мы сегодня – островок мира, дружбы, взаимодействия и всестороннего развития детей.Блокада обанкротила многих– Давайте поговорим о развитии поселка. Какие задачи ставите перед собой на будущий год?– Планов много. Самое главное – наладить работу коммунального хозяйства: вывоз мусора, обеспечение водой и светом. "Возраст" наших водопроводных сетей – 50-70 лет. Конечно, есть прорывы. Сегодня уже идет замена труб. Также планируем построить спортивную школу для детей. Очень хочется этот проект реализовать. На днях я встречался с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Они курируют наш район. Первое, о чем он спросил – что вам нужно? Говорю, давайте построим что-то для детей, для нашего будущего. Здесь уже построены небольшие спортплощадки. Скажу вам – это просто супер. Поэтому я лично попросил главу Адыгеи о большой спортивной школе. Хочу сказать спасибо нашим кураторам. Адыгея и гуманитарную помощь оказывала, от них несколько раз приезжал сюда медицинский поезд со специалистами. Недавно открылась бюджетная аптека, где люди могут за нормальные цены покупать лекарства. Дети наши отдыхали в Адыгее в самый сложный момент. Планируем обеспечить школы всем необходимым, в том числе и оргтехникой, компьютерами, чтобы наши ребята учились, были образованы, воспитаны, и физически развиты.– Раньше Новоалексеевка была своего рода логистическим центром по пути с Украины в Крым. Как сейчас планируете развивать экономику поселка?У нас сельскохозяйственный район – выращиваем зерновые, бахчевые, овощи, как говорят, из "борщевого набора". У нас это было, есть и будет. Мы это все выращивали, и основным рынком сбыта, конечно, был Крым. Вот почему мы так негативно отнеслись к продуктовой блокаде полуострова. Мы растили этот урожай, несли большие затраты. Для понимания: чтобы, вырастить гектар помидоров, нужно потратить порядка пяти тысяч долларов. Поэтому брали кредиты, влезали в долги… И когда перекрыли дорогу в Крым, мы видели эти поля с гниющими овощами. Очень многие банкротились, имели огромные проблемы. В России есть хорошие программы поддержки сельского хозяйства, животноводства, сектора. Дают гранты, дотации. Думаю, нарастим производство и овощей, и зерновых, и говядины с бараниной.– О чем мечтает глава Новоалексеевки?– Вот как раз мечтаю, чтобы построили спорткомплекс для детей. Я же всю жизнь в спорте, с 13-14 лет занимался самбо, дзюдо. В тот период нам запрещали заниматься, милиция вылавливала по подвалам. Характер выковывался еще оттуда. Сейчас мне 60 лет, не знаю, сколько еще проживу, но очень хотелось бы успеть построить спортивную школу для детей. Спорт – это характер. Тренер воспитывает в детях правильное поведение, прежде всего, уважение к старшим – то, чего у нас на сегодняшний день, к сожалению, не хватает.Родители заняты добыванием денег, а дети предоставлены сами себе и в лучшем случае сидят в телефонах. Это очень плохо. А спорт – это тренировки, дисциплина, порядок, воспитание.Под спортивную школу уже выделен участок. Если честно, я с этой идеей уже лет пять бегаю. А наши бывшие власти украинские говорили: "нема грошей" ("нет денег" – ред.). Но теперь, думаю, у нас будет и спорткомплекс, и спортивные площадки, где наши дети будут воспитываться как физически, так и морально.*экстремистская организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

https://crimea.ria.ru/20221229/mir-pod-obstrelami-kak-zhivet-khersonskaya-chaplynka-na-granitse-s-krymom-1126197301.html

херсонская область

россия

украина

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как жилось при Украине и сейчас, при России Как жилось при Украине и сейчас, при России 2023-01-25T19:00 true PT4M02S

О меджлисе* О меджлисе* 2023-01-25T19:00 true PT1M26S

Об отношениях с крымскими татарами на полуострове Об отношениях с крымскими татарами на полуострове 2023-01-25T19:00 true PT2M25S

Об уехавших после начала СВО Об уехавших после начала СВО 2023-01-25T19:00 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

асан алиев, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, риа новости крым, херсонская область, крымские татары, россия, владимир сальдо, украина, крым, сво, новые регионы россии