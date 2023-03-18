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Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ
Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ
Мусульмане Крыма категорически осуждают сожжение страниц Корана украинскими военнослужащими. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T18:57
2023-03-18T19:05
всу (вооруженные силы украины)
религия
рамзан кадыров
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Мусульмане Крыма категорически осуждают сожжение страниц Корана украинскими военнослужащими.Ранее в интернет попали кадры, на которых неизвестные украинские военные используют страницы священной для мусульман книги в качестве растопки для костра.По словам заместителя Муфтия Крыма и города Севастополь, главного имама Симферополя Мухаммеда Исламова, такой поступок может вызвать только категорическое осуждение.Главный имам Симферополя подчеркнул, что "не важно, Коран это, Библия, Евангелие или Тора"."Все четыре книги – божественные, священные писания и никто не имеет права посягать на них. Такова моя реакция как здравомыслящего, боящегося Бога человека", – резюмировал он.В свою очередь предприниматель и общественник Энвер Абдураимов, назвал этот поступок "гнусным и недостойным".Собеседник также задался вопросом, как Коран мог попасть в руки к этим людям."Найти Коран, специально его принести и сжечь – это не так просто. Как правило, священная книга находится либо в мечети, либо у мусульманина в доме. Как она оказалась у этих людей?", – задался вопросом общественник и признался, что не может спокойно говорить об этом инциденте.По его мнению, произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина."Однополые браки, гей-парады, другие непотребства и история с сожжением страниц священного для мусульман писания только подтверждают отдаление Украины от цивилизованного развития, мира и цивилизации", – резюмировал Абдураимов.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "не ограничится сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана". Он объявил награду в 10 млн рублей за поимку запечатленного на видео человека.Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татарПатриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры
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всу (вооруженные силы украины), религия, рамзан кадыров, крым, общество, новости крыма
Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ

Мусульмане Крыма жестко осудили сожжение Корана солдатами ВСУ

18:57 18.03.2023 (обновлено: 19:05 18.03.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКоран и четки
Коран и четки - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Мусульмане Крыма категорически осуждают сожжение страниц Корана украинскими военнослужащими.
Ранее в интернет попали кадры, на которых неизвестные украинские военные используют страницы священной для мусульман книги в качестве растопки для костра.
По словам заместителя Муфтия Крыма и города Севастополь, главного имама Симферополя Мухаммеда Исламова, такой поступок может вызвать только категорическое осуждение.
"Никто не имеет права сжигать и глумиться над священными книгами", – заявил в комментарии РИА Новости Крым Исламов.
Главный имам Симферополя подчеркнул, что "не важно, Коран это, Библия, Евангелие или Тора".
"Все четыре книги – божественные, священные писания и никто не имеет права посягать на них. Такова моя реакция как здравомыслящего, боящегося Бога человека", – резюмировал он.
В свою очередь предприниматель и общественник Энвер Абдураимов, назвал этот поступок "гнусным и недостойным".
"Это большой грех. Никогда нельзя опускаться до такой низости, которую проявляют сегодня украинские военные, сжигая священную для мусульман книгу", – сказал Абдураимов.
Собеседник также задался вопросом, как Коран мог попасть в руки к этим людям.
"Найти Коран, специально его принести и сжечь – это не так просто. Как правило, священная книга находится либо в мечети, либо у мусульманина в доме. Как она оказалась у этих людей?", – задался вопросом общественник и признался, что не может спокойно говорить об этом инциденте.
По его мнению, произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина.
"Однополые браки, гей-парады, другие непотребства и история с сожжением страниц священного для мусульман писания только подтверждают отдаление Украины от цивилизованного развития, мира и цивилизации", – резюмировал Абдураимов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "не ограничится сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана". Он объявил награду в 10 млн рублей за поимку запечатленного на видео человека.
"Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме", – заявил Кадыров.
Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
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