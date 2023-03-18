https://crimea.ria.ru/20230318/reaktsiya-musulman-kryma-na-sozhzhenie-korana-soldatami-vsu-1127633512.html

Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ

Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ

Мусульмане Крыма категорически осуждают сожжение страниц Корана украинскими военнослужащими. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T18:57

2023-03-18T18:57

2023-03-18T19:05

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Мусульмане Крыма категорически осуждают сожжение страниц Корана украинскими военнослужащими.Ранее в интернет попали кадры, на которых неизвестные украинские военные используют страницы священной для мусульман книги в качестве растопки для костра.По словам заместителя Муфтия Крыма и города Севастополь, главного имама Симферополя Мухаммеда Исламова, такой поступок может вызвать только категорическое осуждение.Главный имам Симферополя подчеркнул, что "не важно, Коран это, Библия, Евангелие или Тора"."Все четыре книги – божественные, священные писания и никто не имеет права посягать на них. Такова моя реакция как здравомыслящего, боящегося Бога человека", – резюмировал он.В свою очередь предприниматель и общественник Энвер Абдураимов, назвал этот поступок "гнусным и недостойным".Собеседник также задался вопросом, как Коран мог попасть в руки к этим людям."Найти Коран, специально его принести и сжечь – это не так просто. Как правило, священная книга находится либо в мечети, либо у мусульманина в доме. Как она оказалась у этих людей?", – задался вопросом общественник и признался, что не может спокойно говорить об этом инциденте.По его мнению, произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина."Однополые браки, гей-парады, другие непотребства и история с сожжением страниц священного для мусульман писания только подтверждают отдаление Украины от цивилизованного развития, мира и цивилизации", – резюмировал Абдураимов.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "не ограничится сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана". Он объявил награду в 10 млн рублей за поимку запечатленного на видео человека.Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татарПатриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры

крым

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

всу (вооруженные силы украины), религия, рамзан кадыров, крым, общество, новости крыма