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Запрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране

Запрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Запрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране

Если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-13T08:51

2023-04-13T08:51

2023-04-12T23:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета мобилизационных станет более эффективной. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор центра военно-политических исследований в МГИМО Алексей Подберезкин.Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении поправку об ограничениях на выезд из страны для россиян, подлежащих призыву на военную службу, с момента получения повестки и до явки в военкомат."Совершенно очевидно, что система учета военнообязанных у нас неэффективная и работает просто плохо. Призывают не тех, кого надо. Возникает множество вопросов", - отметил Подберезкин.По его словам, сейчас в стране "идет системная работа и она будет вестись и уточняться по целому ряду направлений". Это повлияет на учет мобилизационных, "потому что сейчас те, кто получает повестку, могут очень быстро уехать по готовому загранпаспорту и уйти от призыва".Без армии никудаПо его словам, в случае, если изменения все-таки будут внесены в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", не обойдется и без издержек. Например, человека, которому пришла электронная повестка, а он об этом по какой-либо причине не знал и собрался лететь не отдых, могут задержать в аэропорту и не выпустить из страны."Издержки, безусловно, есть. Но такие же издержки будут и в том случае, если на вас накладывается штраф за автомобильное нарушение. Или же если вы длительное время не платили за квартиру – наступает административное наказание и выехать вы не сможете. Это, конечно, неприятно. На госуслугах все отражено", - заключает Подберезкин.Наладит учет ресурсаЗаведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что поправки в закон помогут наладить учет военнообязанных."Это хорошо и правильно. Безусловно, это поможет в вопросе учета мобилизационных ресурсов", - отметил он в комментарии РИА Новости Крым.Но в то же время, по его словам, данная инициатива может быть "далеко не всегда удобной для человека". К примеру, при отмене запланированной поездки гражданин несет непредвиденные финансовые потери, и, считает Евсеев, по этой причине в стране могут начаться дополнительные судебные разбирательства.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаВ Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВОБолее 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230331/minoborony-vpervye-razoshlet-prizyvnikam-elektronnye-povestki-1127897703.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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