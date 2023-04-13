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Запрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Запрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране
Запрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Запрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране
Если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-13T08:51
2023-04-12T23:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета мобилизационных станет более эффективной. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор центра военно-политических исследований в МГИМО Алексей Подберезкин.Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении поправку об ограничениях на выезд из страны для россиян, подлежащих призыву на военную службу, с момента получения повестки и до явки в военкомат."Совершенно очевидно, что система учета военнообязанных у нас неэффективная и работает просто плохо. Призывают не тех, кого надо. Возникает множество вопросов", - отметил Подберезкин.По его словам, сейчас в стране "идет системная работа и она будет вестись и уточняться по целому ряду направлений". Это повлияет на учет мобилизационных, "потому что сейчас те, кто получает повестку, могут очень быстро уехать по готовому загранпаспорту и уйти от призыва".Без армии никудаПо его словам, в случае, если изменения все-таки будут внесены в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", не обойдется и без издержек. Например, человека, которому пришла электронная повестка, а он об этом по какой-либо причине не знал и собрался лететь не отдых, могут задержать в аэропорту и не выпустить из страны."Издержки, безусловно, есть. Но такие же издержки будут и в том случае, если на вас накладывается штраф за автомобильное нарушение. Или же если вы длительное время не платили за квартиру – наступает административное наказание и выехать вы не сможете. Это, конечно, неприятно. На госуслугах все отражено", - заключает Подберезкин.Наладит учет ресурсаЗаведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что поправки в закон помогут наладить учет военнообязанных."Это хорошо и правильно. Безусловно, это поможет в вопросе учета мобилизационных ресурсов", - отметил он в комментарии РИА Новости Крым.Но в то же время, по его словам, данная инициатива может быть "далеко не всегда удобной для человека". К примеру, при отмене запланированной поездки гражданин несет непредвиденные финансовые потери, и, считает Евсеев, по этой причине в стране могут начаться дополнительные судебные разбирательства.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаВ Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВОБолее 700 тысяч россиян встали на воинский учет в 2023 году – Шойгу
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новости, крым, вооруженные силы россии, россия, призыв в вс россии, мнения, общество, авторы, алексей подберезкин, закон и право, закон "о порядке выезда и въезда в российскую федерацию", реестр военнообязанных, владимир евсеев
Запрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране

Эксперты оценили запрет на выезд военнообязанных из России до явки в военкомат

08:51 13.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета мобилизационных станет более эффективной. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор центра военно-политических исследований в МГИМО Алексей Подберезкин.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении поправку об ограничениях на выезд из страны для россиян, подлежащих призыву на военную службу, с момента получения повестки и до явки в военкомат.
"Совершенно очевидно, что система учета военнообязанных у нас неэффективная и работает просто плохо. Призывают не тех, кого надо. Возникает множество вопросов", - отметил Подберезкин.
По его словам, сейчас в стране "идет системная работа и она будет вестись и уточняться по целому ряду направлений". Это повлияет на учет мобилизационных, "потому что сейчас те, кто получает повестку, могут очень быстро уехать по готовому загранпаспорту и уйти от призыва".
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Без армии никуда

"А надо сделать так, как в Израиле, где любой молодой человек должен сначала отслужить в армии, а потом уже идти учиться в университет, и бесплатно. В Израиле невозможно работать на госслужбе, не отслужив срочную службу в армии. Это должно быть обязательно и для любого гражданина России", - считает эксперт.

По его словам, в случае, если изменения все-таки будут внесены в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", не обойдется и без издержек. Например, человека, которому пришла электронная повестка, а он об этом по какой-либо причине не знал и собрался лететь не отдых, могут задержать в аэропорту и не выпустить из страны.
"Издержки, безусловно, есть. Но такие же издержки будут и в том случае, если на вас накладывается штраф за автомобильное нарушение. Или же если вы длительное время не платили за квартиру – наступает административное наказание и выехать вы не сможете. Это, конечно, неприятно. На госуслугах все отражено", - заключает Подберезкин.
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Наладит учет ресурса

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что поправки в закон помогут наладить учет военнообязанных.
"Это хорошо и правильно. Безусловно, это поможет в вопросе учета мобилизационных ресурсов", - отметил он в комментарии РИА Новости Крым.
Но в то же время, по его словам, данная инициатива может быть "далеко не всегда удобной для человека". К примеру, при отмене запланированной поездки гражданин несет непредвиденные финансовые потери, и, считает Евсеев, по этой причине в стране могут начаться дополнительные судебные разбирательства.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиКрымВооруженные силы РоссииРоссияПризыв в ВС РоссииМненияОбществоАвторыАлексей ПодберезкинЗакон и правоЗакон "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию"Реестр военнообязанныхВладимир Евсеев
 
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