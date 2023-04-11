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В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО
В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО
В Севастополе проведут инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых смогут проводить лечение и реабилитацию ветеранов специальной... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T14:25
2023-04-11T14:34
севастополь
правительство севастополя
михаил развожаев
владимир путин посетил мариуполь
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе проведут инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых смогут проводить лечение и реабилитацию ветеранов специальной военной операции. Соответствующее поручение на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей дал губернатор города Михаил Развожаев.В задачи межведомственной комиссии, которая объединяет представителей власти, военкомат, Общественную палату Севастополя и различные организации, связанные с поддержкой военнослужащих и их семей, входит координация работы всех с госфондом, "чтобы выстроить единую систему поддержки", уточнил он.Создание государственного фонда поддержки участников СВО анонсировалось еще в феврале. В апреле президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Фонд призван обеспечить комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Сюда войдут социальная адаптация, содействие в обучении, переобучении, повышении квалификации и трудоустройстве. Помимо этого, фонд займется оказанием психологической помощи, а также содействием при получении мер соцподдержки, оформлении и восстановлении документов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО В Крыму участники СВО получили первые земельные участки За военными закрепят право на служебное жилье Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин
https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html
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севастополь, правительство севастополя, михаил развожаев, владимир путин посетил мариуполь, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, новости крыма
В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО

В Севастополе определят медицинские и соцобъекты для лечения и реабилитации ветеранов СВО

14:25 11.04.2023 (обновлено: 14:34 11.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейский госпиталь №2
Армейский госпиталь №2 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе проведут инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых смогут проводить лечение и реабилитацию ветеранов специальной военной операции. Соответствующее поручение на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей дал губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе прошло первое заседание межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, созданной по поручению президента. Поставил первоочередную задачу – провести инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых мы сможем проводить лечение и реабилитацию (участников СВО)", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
В задачи межведомственной комиссии, которая объединяет представителей власти, военкомат, Общественную палату Севастополя и различные организации, связанные с поддержкой военнослужащих и их семей, входит координация работы всех с госфондом, "чтобы выстроить единую систему поддержки", уточнил он.
Создание государственного фонда поддержки участников СВО анонсировалось еще в феврале. В апреле президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Фонд призван обеспечить комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Сюда войдут социальная адаптация, содействие в обучении, переобучении, повышении квалификации и трудоустройстве. Помимо этого, фонд займется оказанием психологической помощи, а также содействием при получении мер соцподдержки, оформлении и восстановлении документов.
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СевастопольПравительство СевастополяМихаил РазвожаевВладимир Путин посетил МариупольСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииКрымНовости Крыма
 
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