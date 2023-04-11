https://crimea.ria.ru/20230411/v-sevastopole-opredelyat-uchrezhdeniya-dlya-lecheniya-i-reabilitatsii-boytsov-svo-1128116191.html

В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО

В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО - РИА Новости Крым, 11.04.2023

В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО

В Севастополе проведут инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых смогут проводить лечение и реабилитацию ветеранов специальной... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T14:25

2023-04-11T14:25

2023-04-11T14:34

севастополь

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе проведут инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых смогут проводить лечение и реабилитацию ветеранов специальной военной операции. Соответствующее поручение на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей дал губернатор города Михаил Развожаев.В задачи межведомственной комиссии, которая объединяет представителей власти, военкомат, Общественную палату Севастополя и различные организации, связанные с поддержкой военнослужащих и их семей, входит координация работы всех с госфондом, "чтобы выстроить единую систему поддержки", уточнил он.Создание государственного фонда поддержки участников СВО анонсировалось еще в феврале. В апреле президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Фонд призван обеспечить комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Сюда войдут социальная адаптация, содействие в обучении, переобучении, повышении квалификации и трудоустройстве. Помимо этого, фонд займется оказанием психологической помощи, а также содействием при получении мер соцподдержки, оформлении и восстановлении документов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО В Крыму участники СВО получили первые земельные участки За военными закрепят право на служебное жилье Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин

https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, михаил развожаев, владимир путин посетил мариуполь, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, новости крыма