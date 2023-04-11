В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО
В Севастополе определят медицинские и соцобъекты для лечения и реабилитации ветеранов СВО
14:25 11.04.2023 (обновлено: 14:34 11.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейский госпиталь №2
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе проведут инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых смогут проводить лечение и реабилитацию ветеранов специальной военной операции. Соответствующее поручение на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей дал губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе прошло первое заседание межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, созданной по поручению президента. Поставил первоочередную задачу – провести инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых мы сможем проводить лечение и реабилитацию (участников СВО)", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
В задачи межведомственной комиссии, которая объединяет представителей власти, военкомат, Общественную палату Севастополя и различные организации, связанные с поддержкой военнослужащих и их семей, входит координация работы всех с госфондом, "чтобы выстроить единую систему поддержки", уточнил он.
Создание государственного фонда поддержки участников СВО анонсировалось еще в феврале. В апреле президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Фонд призван обеспечить комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Сюда войдут социальная адаптация, содействие в обучении, переобучении, повышении квалификации и трудоустройстве. Помимо этого, фонд займется оказанием психологической помощи, а также содействием при получении мер соцподдержки, оформлении и восстановлении документов.
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