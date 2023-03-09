https://crimea.ria.ru/20230309/za-voennymi-zakrepyat-pravo-na-sluzhebnoe-zhile-1127439981.html

За военными закрепят право на служебное жилье

За военными закрепят право на служебное жилье - РИА Новости Крым, 09.03.2023

За военными закрепят право на служебное жилье

подготовило законопроект, закрепляющий за военнослужащими право пользоваться занимаемым служебным жильем, а также получать выплату денежной компенсации при его... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T17:35

2023-03-09T17:35

2023-03-09T17:35

сво

соцзащита

михаил мишустин

правительство россии

закон и право

общество

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Правительство подготовило законопроект, закрепляющий за военнослужащими право пользоваться занимаемым служебным жильем, а также получать выплату денежной компенсации при его аренде и сохранять место в очереди на улучшение жилищных условий. Об этом объявил глава правительства Михаил Мишустин.Это право также закреплено за сотрудниками правоохранительных органов, членами их семей и военнослужащими, семьи которых не могут последовать к месту службы. Речь идет о местностях, где сложно или невозможно обеспечить условия для пребывания родных. Перечень таких районов будет определять правительство."Рассчитываем, что эти меры повысят социальные гарантии наших защитников и их семей", – отметил Мишустин.Меры поддержки участников СВОПрезидент России Владимир Путин ранее поручил создать специальный государственный фонд, в задачи которого войдет предоставление помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации и получении новой профессии.Работа по формированию Фонда помощи семьям участников и ветеранам СВО уже началась.Земля в Крыму для участников спецоперацииРанее Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам спецоперации. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное получение земли. В случае гибели военных участки смогут получить члены их семей.По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, участки для бойцов будут распределяться в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все – на прибрежных территориях. Он поручил начать фактическую выдачу земли участникам специальной военной операции с апреля.К участкам за счет бюджета будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны Путин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО

https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-grazhdanskikh-moryakov-priznali-uchastnikami-svo--zakon-1127259456.html

https://crimea.ria.ru/20230222/krym-napravit-13-mln-na-ozdorovlenie-uchastnikov-svo-i-ne-tolko-1127150463.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, соцзащита, михаил мишустин, правительство россии, закон и право, общество, жилье