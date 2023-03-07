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Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны
Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны
В специальной военной операции участвуют 1100 женщин-военнослужащих, каждая третья из них отмечена государственными наградами. Об этом заявил министр обороны РФ РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T13:29
2023-03-07T13:29
сергей шойгу
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
общество
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В специальной военной операции участвуют 1100 женщин-военнослужащих, каждая третья из них отмечена государственными наградами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, добавил он.Накануне Международного женского дня министр выразил благодарность всем женщинам-военнослужащим за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу.По словам Шойгу, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны".Читайте также на РИА Новости Крым:Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
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сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, общество, новости, министерство обороны рф
Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны

Шойгу: в спецоперации участвуют 1,1 тысячи российских женщин-военнослужащих

13:29 07.03.2023
 
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанкДевушка-курсантка Военной академии радиационной, химической и биологической защиты проходит боевую подготовку на учебно-тактическом поле академии в Костроме
Девушка-курсантка Военной академии радиационной, химической и биологической защиты проходит боевую подготовку на учебно-тактическом поле академии в Костроме - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости . Valery Melnikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В специальной военной операции участвуют 1100 женщин-военнослужащих, каждая третья из них отмечена государственными наградами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, добавил он.
Накануне Международного женского дня министр выразил благодарность всем женщинам-военнослужащим за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу.
По словам Шойгу, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны".
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