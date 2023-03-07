https://crimea.ria.ru/20230307/skolko-rossiyanok-uchastvuet-v-spetsoperatsii-na-ukraine--minoborony-1127389244.html

Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны

Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – Минобороны

В специальной военной операции участвуют 1100 женщин-военнослужащих, каждая третья из них отмечена государственными наградами. Об этом заявил министр обороны РФ РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T13:29

2023-03-07T13:29

2023-03-07T13:29

сергей шойгу

армия и флот

вооруженные силы россии

россия

общество

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В специальной военной операции участвуют 1100 женщин-военнослужащих, каждая третья из них отмечена государственными наградами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, добавил он.Накануне Международного женского дня министр выразил благодарность всем женщинам-военнослужащим за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу.По словам Шойгу, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны".Читайте также на РИА Новости Крым:Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230304/manikyur-i-ognemet-kak-devushki-v-voennom-uchilische-uchatsya---fotolenta-1127333520.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, общество, новости, министерство обороны рф