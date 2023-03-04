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Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
Активные поставки США и НАТО вооружений для украинской армии ярко иллюстрируют панику и отчаяние Запада из-за провалившегося по ряду причин контрнаступления... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T18:49
2023-03-04T18:49
2023-03-04T20:06
sputnik
артемовск
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
сша
нато
поставки западного оружия украине
мнения
александр хроленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Активные поставки США и НАТО вооружений для украинской армии ярко иллюстрируют панику и отчаяние Запада из-за провалившегося по ряду причин контрнаступления ВСУ. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал военный эксперт Александр Хроленко.По его словам, огневое, тактическое и стратегическое превосходство российской армии в зоне СВО остается неизменным на всей 800-километровой линии боевого соприкосновения с украинскими войсками, которые несут огромные потери. Они особенно велики на трех направлениях и просто колоссальны в районе Артемовска, подчеркнул эксперт.Для примера Хроленко привел цифры – потери ВСУ при освобождении армией России села Клещеевка на юге Артемовска. Личный состав украинской бригады здесь был уничтожен почти на 70%."Получается более двух тысяч человек погибли. Вот такие примерно несут потери ВСУ за каждый населенный пункт, что не является рациональным", – сказал эксперт.Именно из-за нарушения планов и огромных потерь украинских войск Западом была "на полную катушку включена танковая дипломатия и конвейер по поставкам тяжелых танков", считает Хроленко.Однако обещанные танки тоже горят, а для организации контрнаступления нужна не только техника, но и обученные люди, которых нет: потери ВСУ уничтожают мобилизационный потенциал Украины, а отдельные натовские экипажи в бронемашинах ситуацию не исправят, уверен эксперт."Организация наступления, она сложная, многослойная. Это интеграция бронетехники с поддержкой с воздуха, взаимодействие БМП и БТР, это связь, разведка – все в комплексе. Эта достигается не за три месяца, а годами: на учениях, поэтапно, от простого к сложному.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуНаступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУФормированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск
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sputnik, артемовск, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сша, нато, поставки западного оружия украине, мнения, александр хроленко, украина, россия
Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
Хроленко: поставки оружия ВСУ – паника Запада из-за провала обещанного контрнаступления
18:49 04.03.2023 (обновлено: 20:06 04.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Активные поставки США и НАТО вооружений для украинской армии ярко иллюстрируют панику и отчаяние Запада из-за провалившегося по ряду причин контрнаступления ВСУ. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал военный эксперт Александр Хроленко.
По его словам, огневое, тактическое и стратегическое превосходство российской армии в зоне СВО остается неизменным на всей 800-километровой линии боевого соприкосновения с украинскими войсками, которые несут огромные потери. Они особенно велики на трех направлениях и просто колоссальны в районе Артемовска, подчеркнул эксперт.
"Всем уже понятно, даже в Вашингтоне, что Артемовск-Бахмут окружен. Но по каким-то идеологическим мотивам киевский режим продолжает уничтожать там свои войска", – отметил эксперт.
Для примера Хроленко привел цифры – потери ВСУ при освобождении армией России села Клещеевка на юге Артемовска. Личный состав украинской бригады здесь был уничтожен почти на 70%.
"Получается более двух тысяч человек погибли. Вот такие примерно несут потери ВСУ за каждый населенный пункт, что не является рациональным", – сказал эксперт.
Именно из-за нарушения планов и огромных потерь украинских войск Западом была "на полную катушку включена танковая дипломатия и конвейер по поставкам тяжелых танков", считает Хроленко.
Однако обещанные танки тоже горят, а для организации контрнаступления нужна не только техника, но и обученные люди, которых нет: потери ВСУ уничтожают мобилизационный потенциал Украины, а отдельные натовские экипажи в бронемашинах ситуацию не исправят, уверен эксперт.
"Организация наступления, она сложная, многослойная. Это интеграция бронетехники с поддержкой с воздуха, взаимодействие БМП и БТР, это связь, разведка – все в комплексе. Эта достигается не за три месяца, а годами: на учениях, поэтапно, от простого к сложному.
"Невозможно, как в компьютерной игре, бросить 200-300 новых танков, нажать кнопку или мышкой щелкнуть – и все это заработает, и противник будет поражен. Все требует определенной подготовки, а времени у ВСУ, ни у Пентагона с НАТО нет. Поэтому такие активные поставки выглядят как паника, как отчаяние", – подытожил эксперт.
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