https://crimea.ria.ru/20230304/panika-i-otchayanie-ekspert-poyasnil-postavki-zapadom-vooruzheniya-dlya-vsu-1127339462.html

Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ

Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ

Активные поставки США и НАТО вооружений для украинской армии ярко иллюстрируют панику и отчаяние Запада из-за провалившегося по ряду причин контрнаступления... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T18:49

2023-03-04T18:49

2023-03-04T20:06

sputnik

артемовск

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

сша

нато

поставки западного оружия украине

мнения

александр хроленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Активные поставки США и НАТО вооружений для украинской армии ярко иллюстрируют панику и отчаяние Запада из-за провалившегося по ряду причин контрнаступления ВСУ. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал военный эксперт Александр Хроленко.По его словам, огневое, тактическое и стратегическое превосходство российской армии в зоне СВО остается неизменным на всей 800-километровой линии боевого соприкосновения с украинскими войсками, которые несут огромные потери. Они особенно велики на трех направлениях и просто колоссальны в районе Артемовска, подчеркнул эксперт.Для примера Хроленко привел цифры – потери ВСУ при освобождении армией России села Клещеевка на юге Артемовска. Личный состав украинской бригады здесь был уничтожен почти на 70%."Получается более двух тысяч человек погибли. Вот такие примерно несут потери ВСУ за каждый населенный пункт, что не является рациональным", – сказал эксперт.Именно из-за нарушения планов и огромных потерь украинских войск Западом была "на полную катушку включена танковая дипломатия и конвейер по поставкам тяжелых танков", считает Хроленко.Однако обещанные танки тоже горят, а для организации контрнаступления нужна не только техника, но и обученные люди, которых нет: потери ВСУ уничтожают мобилизационный потенциал Украины, а отдельные натовские экипажи в бронемашинах ситуацию не исправят, уверен эксперт."Организация наступления, она сложная, многослойная. Это интеграция бронетехники с поддержкой с воздуха, взаимодействие БМП и БТР, это связь, разведка – все в комплексе. Эта достигается не за три месяца, а годами: на учениях, поэтапно, от простого к сложному.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуНаступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУФормированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск

https://crimea.ria.ru/20230228/v-ssha-sdelali-zayavlenie-o-postavkakh-novykh-istrebiteley-ukraine-1127271716.html

https://crimea.ria.ru/20230301/ukrainskaya-gruppirovka-v-artemovske-prakticheski-otrezana--ofitser-lnr-1127284716.html

артемовск

сша

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, артемовск, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сша, нато, поставки западного оружия украине, мнения, александр хроленко, украина, россия