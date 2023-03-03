https://crimea.ria.ru/20230303/formirovaniyam-vsu-prikazano-pokinut-artemovsk-1127318398.html

Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск

Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск

м. Часть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом в пятницу заявил командир украинских войск с позывным "Мадьяр". РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T09:45

2023-03-03T09:45

2023-03-03T09:45

сво

всу (вооруженные силы украины)

артемовск

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

наступление вс рф в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Часть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом в пятницу заявил командир украинских войск с позывным "Мадьяр". Приказ уходитьРанее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Стратегическое значение АртемовскаАртемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Ранее украинские СМИ сообщили, что украинская администрация Артемовска вывозит архивы из госучреждений города.Читайте также на РИА Новости Крым:Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в АртемовскеРоссийские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомВСУ несут большие потери на линии соприкосновения

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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сво, всу (вооруженные силы украины), артемовск, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, наступление вс рф в донбассе, события в донбассе