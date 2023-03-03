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Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск
Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск
м. Часть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом в пятницу заявил командир украинских войск с позывным "Мадьяр". РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T09:45
2023-03-03T09:45
сво
всу (вооруженные силы украины)
артемовск
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
наступление вс рф в донбассе
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Часть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом в пятницу заявил командир украинских войск с позывным "Мадьяр". Приказ уходитьРанее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Стратегическое значение АртемовскаАртемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Ранее украинские СМИ сообщили, что украинская администрация Артемовска вывозит архивы из госучреждений города.Читайте также на РИА Новости Крым:Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в АртемовскеРоссийские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомВСУ несут большие потери на линии соприкосновения
артемовск
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), артемовск, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, наступление вс рф в донбассе, события в донбассе
Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск

Командир подразделения ВСУ заявил об отходе из Артемовска

09:45 03.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Часть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом в пятницу заявил командир украинских войск с позывным "Мадьяр".

Приказ уходить

"Ночью 2 марта подразделение "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (Артемовск - ред.) на новое место. Каковы причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ", – говорит "Мадьяр" на видео, которое размещено в его Telegram-канале.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.

Стратегическое значение Артемовска

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар.
Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
Ранее украинские СМИ сообщили, что украинская администрация Артемовска вывозит архивы из госучреждений города.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)АртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииНаступление ВС РФ в ДонбассеСобытия в Донбассе
 
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