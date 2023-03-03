Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск
Командир подразделения ВСУ заявил об отходе из Артемовска
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Часть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом в пятницу заявил командир украинских войск с позывным "Мадьяр".
Приказ уходить
"Ночью 2 марта подразделение "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (Артемовск - ред.) на новое место. Каковы причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ", – говорит "Мадьяр" на видео, которое размещено в его Telegram-канале.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.
Стратегическое значение Артемовска
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар.
Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
Ранее украинские СМИ сообщили, что украинская администрация Артемовска вывозит архивы из госучреждений города.
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