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Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР
Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР
Украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T14:56
2023-03-01T14:56
сво
андрей марочко
артемовск
наступление вс рф в донбассе
донецкая народная республика (днр)
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Об этом в эфире "Sputnik на русском" рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.По его словам, асфальтированные дороги, ведущие из Часова Яра в Артемовск, перерезаны российскими войсками либо находятся под их огневым контролем. Вследствие этого ВСУ использовали грунтовые дороги для доставки грузов, боеприпасов, эвакуации раненых и восполнения потерь. Но на данный момент они лишены этой возможности, поскольку из-за потепления и выпадения обильных дождей и мокрого снега пользоваться грунтовыми дорогами уже невозможно.По мнению офицера, в ближайшее время либо украинское командование выведет свою группировку с потерями, либо она "навсегда останется в Артемовске, и немногим посчастливится сдаться в плен".Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и АвдеевкиРоссийские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомМедвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
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сво, андрей марочко, артемовск, наступление вс рф в донбассе, донецкая народная республика (днр), россия, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР

Офицер ЛНР Марочко: группировка ВСУ в Артемовске практически отрезана от внешнего мира

14:56 01.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Об этом в эфире "Sputnik на русском" рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, асфальтированные дороги, ведущие из Часова Яра в Артемовск, перерезаны российскими войсками либо находятся под их огневым контролем. Вследствие этого ВСУ использовали грунтовые дороги для доставки грузов, боеприпасов, эвакуации раненых и восполнения потерь. Но на данный момент они лишены этой возможности, поскольку из-за потепления и выпадения обильных дождей и мокрого снега пользоваться грунтовыми дорогами уже невозможно.
"Группировка, которая остается в Артемовске, уже практически отрезана от внешнего мира. Наши войска ежедневно продвигаются с севера и с юга. Уже можно говорить, что они (украинские войска – ред.) находятся практически в оперативном окружении. А ситуация такова, что после оперативного может сразу наступить полное окружение. Пара рывков наших штурмовых добровольческих подразделений – и все", – сказал Марочко.
По мнению офицера, в ближайшее время либо украинское командование выведет свою группировку с потерями, либо она "навсегда останется в Артемовске, и немногим посчастливится сдаться в плен".
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