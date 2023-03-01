https://crimea.ria.ru/20230301/ukrainskaya-gruppirovka-v-artemovske-prakticheski-otrezana--ofitser-lnr-1127284716.html

Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР

Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР

Украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T14:56

2023-03-01T14:56

2023-03-01T14:56

сво

андрей марочко

артемовск

наступление вс рф в донбассе

донецкая народная республика (днр)

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Об этом в эфире "Sputnik на русском" рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.По его словам, асфальтированные дороги, ведущие из Часова Яра в Артемовск, перерезаны российскими войсками либо находятся под их огневым контролем. Вследствие этого ВСУ использовали грунтовые дороги для доставки грузов, боеприпасов, эвакуации раненых и восполнения потерь. Но на данный момент они лишены этой возможности, поскольку из-за потепления и выпадения обильных дождей и мокрого снега пользоваться грунтовыми дорогами уже невозможно.По мнению офицера, в ближайшее время либо украинское командование выведет свою группировку с потерями, либо она "навсегда останется в Артемовске, и немногим посчастливится сдаться в плен".Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и АвдеевкиРоссийские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомМедвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске

https://crimea.ria.ru/20230225/zachem-vsu-vzorvali-dambu-v-artemovske-1127201285.html

артемовск

донецкая народная республика (днр)

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, андрей марочко, артемовск, наступление вс рф в донбассе, донецкая народная республика (днр), россия, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии