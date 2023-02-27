https://crimea.ria.ru/20230227/medvezhya-usluga-pushilin-otsenil-posledstviya-podryva-damby-v-artemovske-1127225848.html

Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске

Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске

Подрыв украинскими боевиками дамбы в Артемовске не только существенно не замедлил темпы продвижения российских подразделений в городе, но и увеличил шансы... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T13:01

2023-02-27T13:01

2023-02-27T13:02

денис пушилин

артемовск

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127225728_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_873408ef644f4527f2291811363d69fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подрыв украинскими боевиками дамбы в Артемовске не только существенно не замедлил темпы продвижения российских подразделений в городе, но и увеличил шансы окружения сил противника в северной части города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Оказать существенное влияние то, чтобы замедлить продвижение наших подразделений, наверное, не стоит на это рассчитывать. Там буквально пара дней – и воды практически не будет в том количестве, которое позволило бы повлиять на ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин назвал подрыв дамбы "суетливыми и не совсем просчитанными действиями".Вооруженные силы Украины 25 февраля подорвали дамбу в Артемовске. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, это сделали для того, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Эта диверсия может также значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усложнит доставку продовольствия.Следственный комитет РФ проводит расследование по данному инциденту.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомСело Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войскамиМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска

https://crimea.ria.ru/20230225/zachem-vsu-vzorvali-dambu-v-artemovske-1127201285.html

артемовск

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, артемовск, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), сво