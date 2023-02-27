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Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
Подрыв украинскими боевиками дамбы в Артемовске не только существенно не замедлил темпы продвижения российских подразделений в городе, но и увеличил шансы... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T13:01
2023-02-27T13:02
денис пушилин
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подрыв украинскими боевиками дамбы в Артемовске не только существенно не замедлил темпы продвижения российских подразделений в городе, но и увеличил шансы окружения сил противника в северной части города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Оказать существенное влияние то, чтобы замедлить продвижение наших подразделений, наверное, не стоит на это рассчитывать. Там буквально пара дней – и воды практически не будет в том количестве, которое позволило бы повлиять на ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин назвал подрыв дамбы "суетливыми и не совсем просчитанными действиями".Вооруженные силы Украины 25 февраля подорвали дамбу в Артемовске. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, это сделали для того, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Эта диверсия может также значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усложнит доставку продовольствия.Следственный комитет РФ проводит расследование по данному инциденту.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомСело Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войскамиМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
https://crimea.ria.ru/20230225/zachem-vsu-vzorvali-dambu-v-artemovske-1127201285.html
артемовск
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денис пушилин, артемовск, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), сво
Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске

Пушилин: подрыв дамбы в Артемовске серьезно не повлиял на продвижение российских сил

13:01 27.02.2023 (обновлено: 13:02 27.02.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подрыв украинскими боевиками дамбы в Артемовске не только существенно не замедлил темпы продвижения российских подразделений в городе, но и увеличил шансы окружения сил противника в северной части города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Оказать существенное влияние то, чтобы замедлить продвижение наших подразделений, наверное, не стоит на это рассчитывать. Там буквально пара дней – и воды практически не будет в том количестве, которое позволило бы повлиять на ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин назвал подрыв дамбы "суетливыми и не совсем просчитанными действиями".
"Мы фиксируем, что для подразделений противника, которые сконцентрированы в северной части города, как раз создаются сложности. По сути это "медвежья услуга" – шансы противника в северной части попасть в окружение существенно увеличились", – констатировал врио главы ДНР.
Вооруженные силы Украины 25 февраля подорвали дамбу в Артемовске. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, это сделали для того, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Эта диверсия может также значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усложнит доставку продовольствия.
Следственный комитет РФ проводит расследование по данному инциденту.
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