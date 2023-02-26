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Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
СК расследует подрыв ВСУ дамбы в Артемовске на водохранилище "Северный ставок", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T14:48
2023-02-26T14:48
всу (вооруженные силы украины)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
сво
артемовск
донецкая народная республика (днр)
наступление вс рф в донбассе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. СК расследует подрыв ВСУ дамбы в Артемовске на водохранилище "Северный ставок", сообщает пресс-служба ведомства.В субботу вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске. Как заявил накануне советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, это сделали для того, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Эта диверсия может также значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усложнит доставку продовольствия.В Следственном комитете акцентировали, что целью украинских националистов также стало создание неприемлемых условий для мирного населения.В этой связи российское следствие установит обстоятельства подрыва и даст инциденту правовую оценку.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ АртемовскаКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230225/zachem-vsu-vzorvali-dambu-v-artemovske-1127201285.html
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всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), сво, артемовск, донецкая народная республика (днр), наступление вс рф в донбассе, новости
Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет

Следком России расследует факт подрыва украинскими боевиками дамбы в Артемовске

14:48 26.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна на Симферопольском водохранилище
Весна на Симферопольском водохранилище - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. СК расследует подрыв ВСУ дамбы в Артемовске на водохранилище "Северный ставок", сообщает пресс-служба ведомства.
В субботу вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске. Как заявил накануне советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, это сделали для того, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Эта диверсия может также значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усложнит доставку продовольствия.
В Следственном комитете акцентировали, что целью украинских националистов также стало создание неприемлемых условий для мирного населения.
"По данным органов исполнительной власти ДНР, поступают сообщения о затоплениях частных домов местного населения и подвалов, в которых люди прятались от обстрелов", - говорится в сообщении ведомства.
В этой связи российское следствие установит обстоятельства подрыва и даст инциденту правовую оценку.
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Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СВОАртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)Наступление ВС РФ в ДонбассеНовости
 
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