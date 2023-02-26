https://crimea.ria.ru/20230226/podryv-damby-v-artemovske-budet-rassledovat-sledstvennyy-komitet-1127207180.html

Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет

Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет

СК расследует подрыв ВСУ дамбы в Артемовске на водохранилище "Северный ставок", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T14:48

2023-02-26T14:48

2023-02-26T14:48

всу (вооруженные силы украины)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

сво

артемовск

донецкая народная республика (днр)

наступление вс рф в донбассе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. СК расследует подрыв ВСУ дамбы в Артемовске на водохранилище "Северный ставок", сообщает пресс-служба ведомства.В субботу вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске. Как заявил накануне советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, это сделали для того, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Эта диверсия может также значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усложнит доставку продовольствия.В Следственном комитете акцентировали, что целью украинских националистов также стало создание неприемлемых условий для мирного населения.В этой связи российское следствие установит обстоятельства подрыва и даст инциденту правовую оценку.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ АртемовскаКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230225/zachem-vsu-vzorvali-dambu-v-artemovske-1127201285.html

артемовск

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2023

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всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), сво, артемовск, донецкая народная республика (днр), наступление вс рф в донбассе, новости