https://crimea.ria.ru/20230226/podryv-damby-v-artemovske-budet-rassledovat-sledstvennyy-komitet-1127207180.html
Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
СК расследует подрыв ВСУ дамбы в Артемовске на водохранилище "Северный ставок", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T14:48
2023-02-26T14:48
2023-02-26T14:48
всу (вооруженные силы украины)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
сво
артемовск
донецкая народная республика (днр)
наступление вс рф в донбассе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. СК расследует подрыв ВСУ дамбы в Артемовске на водохранилище "Северный ставок", сообщает пресс-служба ведомства.В субботу вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске. Как заявил накануне советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, это сделали для того, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Эта диверсия может также значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усложнит доставку продовольствия.В Следственном комитете акцентировали, что целью украинских националистов также стало создание неприемлемых условий для мирного населения.В этой связи российское следствие установит обстоятельства подрыва и даст инциденту правовую оценку.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под АртемовскомМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ АртемовскаКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230225/zachem-vsu-vzorvali-dambu-v-artemovske-1127201285.html
артемовск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), сво, артемовск, донецкая народная республика (днр), наступление вс рф в донбассе, новости
Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
Следком России расследует факт подрыва украинскими боевиками дамбы в Артемовске