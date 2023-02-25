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Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
В субботу Вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Такое мнение выразил советник... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-25T23:56
2023-02-26T00:11
донецкая народная республика (днр)
наступление вс рф в донбассе
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В субботу Вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Такое мнение выразил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.По его словам, вода хлынула в направлении Артемовска, где российские войска успешно ведут бои за освобождение города."Таким образом ВСУ пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов", - предположил Кимаковский в комментарии РИА Новости.По его данным, киевский режим заявил о начале эвакуации населения из города, но главная цель – "уничтожить город"."Для них люди не важны, важно уничтожить город, чтобы для нас было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление", - сказал советник врио главы ДНР.Вместе с тем, считает он, подрыв дамбы может говорить и о намерении украинских военных оставить город.Ранее Евгений Пригожин сообщил, что штурмовики ЧВК "Вагнер" к вечеру субботы, 25 февраля, освободили поселок Ягодное на севере Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направленияхСело Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войскамиМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), наступление вс рф в донбассе, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, сво, артемовск, новости
Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

Советник врио главы ДНР Кимаковский: украинские войска взорвали дамбу в Артемовске

23:56 25.02.2023 (обновлено: 00:11 26.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоток реки. Архивное фото
Поток реки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В субботу Вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Такое мнение выразил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, вода хлынула в направлении Артемовска, где российские войска успешно ведут бои за освобождение города.
"Таким образом ВСУ пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов", - предположил Кимаковский в комментарии РИА Новости.
По его данным, киевский режим заявил о начале эвакуации населения из города, но главная цель – "уничтожить город".
"Для них люди не важны, важно уничтожить город, чтобы для нас было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление", - сказал советник врио главы ДНР.
Вместе с тем, считает он, подрыв дамбы может говорить и о намерении украинских военных оставить город.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что штурмовики ЧВК "Вагнер" к вечеру субботы, 25 февраля, освободили поселок Ягодное на севере Артемовска.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Наступление ВС РФ в ДонбассеСобытия в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииСВОАртемовскНовости
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В воскресенье в Крым заглянет весна
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
23:56Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
23:18Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
22:09Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕС
20:54Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза
20:25Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под Артемовском
19:59Главные новости и заявления дня: 25 февраля
19:38Российская миссия на Луну стартует 13 июля
19:17Где в Крыму сохранилась нетронутая степь
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