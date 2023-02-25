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Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

В субботу Вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Такое мнение выразил советник... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-25T23:56

2023-02-25T23:56

2023-02-26T00:11

донецкая народная республика (днр)

наступление вс рф в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В субботу Вооруженные силы Украины подорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений в Донбассе. Такое мнение выразил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.По его словам, вода хлынула в направлении Артемовска, где российские войска успешно ведут бои за освобождение города."Таким образом ВСУ пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов", - предположил Кимаковский в комментарии РИА Новости.По его данным, киевский режим заявил о начале эвакуации населения из города, но главная цель – "уничтожить город"."Для них люди не важны, важно уничтожить город, чтобы для нас было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление", - сказал советник врио главы ДНР.Вместе с тем, считает он, подрыв дамбы может говорить и о намерении украинских военных оставить город.Ранее Евгений Пригожин сообщил, что штурмовики ЧВК "Вагнер" к вечеру субботы, 25 февраля, освободили поселок Ягодное на севере Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направленияхСело Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войскамиМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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