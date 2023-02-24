https://crimea.ria.ru/20230224/vsu-poluchili-sokrushitelnyy-udar-na-donetskom-i-yuzhno-donetskom-napravleniyakh-1127183721.html

ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направлениях

ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 24.02.2023

ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направлениях

"Южная" группировка российских войск нанесла комплексное огневое поражение противнику по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T17:13

2023-02-24T17:13

2023-02-24T17:13

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. "Южная" группировка российских войск нанесла комплексное огневое поражение противнику по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики были уничтожены украинский командный пункт и склад с боеприпасами.Группировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение ВСУ на Южно-Донецком направлении. За сутки в районе Водяного, Угледара и Пречистовки Донецкой Народной Республики потери противника превысили 80 украинских военнослужащих. Также уничтожен танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", одна гаубица "Д-20", артиллерийская система М777, самоходка Krab и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Кроме того, в районе Раздольного и Богатыря в ДНР и Малиновки Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.На Херсонском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", три гаубицы "Д-30", а в районе Высшетарасовки Днепропетровской области уничтожен склад с боеприпасами 104-й артбригады ВСУ.Ранее в Минобороны РФ сообщили об остановке на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Утром 24 февраля Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Берховка силами ЧВК "Вагнер".Читайте также на РИА Новости Крым:Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьиКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертУспехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО

https://crimea.ria.ru/20230224/mo-rf-vsu-nesut-poteri-na-kupyanskom-i-krasno-limanskom-napravleniyakh-1127183526.html

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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр), новости