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Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
Украинские войска несут существенные потери в живой силе и технике на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T16:48
2023-02-24T16:48
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Украинские войска несут существенные потери в живой силе и технике на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли поражение противнику в районе Двуречной, Крахмального и Табаевки Харьковской области. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре авто, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20.Наибольший урон противник получил в районе Новосадового Донецкой Народной Республики, Площанки, Макеевки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", уничтожено шесть украинских дронов в районе Мерефы, Лимана Второго Харьковской области, Александровки Донецкой Народной Республики, Голой Пристани и Новой Збурьевки Херсонской области. В районе Перемоги Харьковской области уничтожен пункт управления 127-й бригады теробороны ВСУ.Ракетные войска и артиллерия группировок российских войск нанесено поражение 102-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.Утром 24 февраля Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Берховка силами ЧВК "Вагнер".Читайте также на РИА Новости Крым:Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьиКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертУспехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, украина
Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

В Минобороны РФ сообщили об остановке на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

16:48 24.02.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Украинские войска несут существенные потери в живой силе и технике на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли поражение противнику в районе Двуречной, Крахмального и Табаевки Харьковской области. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре авто, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20.

"На Красно-Лиманском направлении в результате действий группировки войск "Центр" уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубицы "Мста-Б", "Д-20" и "Д-30", – говорится в сообщении.

Наибольший урон противник получил в районе Новосадового Донецкой Народной Республики, Площанки, Макеевки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", уничтожено шесть украинских дронов в районе Мерефы, Лимана Второго Харьковской области, Александровки Донецкой Народной Республики, Голой Пристани и Новой Збурьевки Херсонской области. В районе Перемоги Харьковской области уничтожен пункт управления 127-й бригады теробороны ВСУ.
Ракетные войска и артиллерия группировок российских войск нанесено поражение 102-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.
Утром 24 февраля Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Берховка силами ЧВК "Вагнер".
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