https://crimea.ria.ru/20230224/mo-rf-vsu-nesut-poteri-na-kupyanskom-i-krasno-limanskom-napravleniyakh-1127183526.html

Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

Украинские войска несут существенные потери в живой силе и технике на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T16:48

2023-02-24T16:48

2023-02-24T16:48

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Украинские войска несут существенные потери в живой силе и технике на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли поражение противнику в районе Двуречной, Крахмального и Табаевки Харьковской области. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре авто, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20.Наибольший урон противник получил в районе Новосадового Донецкой Народной Республики, Площанки, Макеевки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", уничтожено шесть украинских дронов в районе Мерефы, Лимана Второго Харьковской области, Александровки Донецкой Народной Республики, Голой Пристани и Новой Збурьевки Херсонской области. В районе Перемоги Харьковской области уничтожен пункт управления 127-й бригады теробороны ВСУ.Ракетные войска и артиллерия группировок российских войск нанесено поражение 102-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.Утром 24 февраля Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Берховка силами ЧВК "Вагнер".Читайте также на РИА Новости Крым:Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьиКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертУспехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, украина