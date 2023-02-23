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Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО
Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО
Штурмовые добровольческие отряды и "Южная" группировка войск Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили более 200 украинских военных и 12 единиц... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T15:28
2023-02-23T15:28
крым
россия
министерство обороны рф
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Штурмовые добровольческие отряды и "Южная" группировка войск Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили более 200 украинских военных и 12 единиц техники. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.Кроме того, в районе донецкой Авдеевки уничтожен украинский склад боеприпасов.Ход СВО на Южно-Донецком направленииОперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная.Ситуация на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника возле сел Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики. Здесь ликвидированы более 50 украинских боевиков и техника.Что происходит на Красно-Лиманском направленииНа этом участке подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение украинским войскам сразу в трех районах Донбасса.Кроме того, на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы три гаубицы – две "Мста-Б" и одна Д-30.24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНРЦели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине
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крым, россия, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины)
Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО

Минобороны: российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 военных ВСУ

15:28 23.02.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе СВО
Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Штурмовые добровольческие отряды и "Южная" группировка войск Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили более 200 украинских военных и 12 единиц техники. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе донецкой Авдеевки уничтожен украинский склад боеприпасов.
Ход СВО на Южно-Донецком направлении
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30. Также уничтожено шесть складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины", - добавили в ведомстве.
Ситуация на Купянском направлении
Ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника возле сел Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики. Здесь ликвидированы более 50 украинских боевиков и техника.
Что происходит на Красно-Лиманском направлении
На этом участке подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение украинским войскам сразу в трех районах Донбасса.
"За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - проинформировали в Минобороны.
Кроме того, на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы три гаубицы – две "Мста-Б" и одна Д-30.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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