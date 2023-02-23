https://crimea.ria.ru/20230223/uspekhi-armii-rossii-i-razgrom-vsu-na-donetskom-napravlenii-khod-svo-1127166578.html

Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО

Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО

Штурмовые добровольческие отряды и "Южная" группировка войск Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили более 200 украинских военных и 12 единиц... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T15:28

2023-02-23T15:28

2023-02-23T15:28

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сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Штурмовые добровольческие отряды и "Южная" группировка войск Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили более 200 украинских военных и 12 единиц техники. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.Кроме того, в районе донецкой Авдеевки уничтожен украинский склад боеприпасов.Ход СВО на Южно-Донецком направленииОперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная.Ситуация на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника возле сел Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики. Здесь ликвидированы более 50 украинских боевиков и техника.Что происходит на Красно-Лиманском направленииНа этом участке подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение украинским войскам сразу в трех районах Донбасса.Кроме того, на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы три гаубицы – две "Мста-Б" и одна Д-30.24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНРЦели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины)