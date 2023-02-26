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ВСУ несут большие потери на линии соприкосновения

ВСУ несут большие потери на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 26.02.2023

ВСУ несут большие потери на линии соприкосновения

Российские войска за сутки ликвидировали более 400 украинских военнослужащих на пяти направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T16:21

2023-02-26T16:21

2023-02-26T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки ликвидировали более 400 украинских военнослужащих на пяти направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении огнем артиллерии поражены подразделения противника и уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Общие потери составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица. На Донецком направлении потери украинской армии составили свыше 100 человек. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесено комплексное огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли там более 75 военнослужащих.На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих и различная техника.Накануне Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ в Днепропетровской области.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, украинское командование активно мобилизует "пушечное мясо" для весеннего наступления на Луганск, Мелитополь и Бердянск и не откажется от своих планов даже в случае поражения в Артемовске. Для российской армии, по мнению специалиста, важно сейчас как можно быстрее завершить окружение Артемовска, освободить его, тем самым прорвав линию обороны Северск – Угледар. Когда это произойдет, у ВСУ на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направленияхМинобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направленияхВ Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), новости