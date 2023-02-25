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Армия России разгромила морпехов и спецназ ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Армия России разгромила морпехов и спецназ ВСУ
Армия России разгромила морпехов и спецназ ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Армия России разгромила морпехов и спецназ ВСУ
Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ в Днепропетровской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T14:47
2023-02-25T14:47
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в районе города Гуляйполе Запорожской области, а у села Малиновка российские военные уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ.На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы с подразделениями ВСУ уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". А у села Тягинка Херсонской области российская ПВО сбила украинский самолет Су-25.Над ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областями уничтожены восемь украинских беспилотников, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты "Точка-У".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 210 вертолетов, 3 236 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8 027 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 538 единиц специальной военной автомобильной техники.В Минобороны также сообщали, что в ходе наступления в Донбассе российская армия за сутки уничтожила склады ВСУ с боеприпасами, западную технику и сотни военнослужащих противника. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направленияхМИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в ПриднестровьеРакетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению
https://crimea.ria.ru/20230225/nastuplenie-vs-rossii-na-donbasse-razbity-sklady-i-zapadnaya-artilleriya-1127193063.html
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РИА Новости Крым
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сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости
Армия России разгромила морпехов и спецназ ВСУ

Армия России поразила пункты дислокации морпехов и спецназа ВСУ в Днепропетровской области

14:47 25.02.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в районе города Гуляйполе Запорожской области, а у села Малиновка российские военные уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы с подразделениями ВСУ уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". А у села Тягинка Херсонской области российская ПВО сбила украинский самолет Су-25.
Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
14:16
Наступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия
Над ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областями уничтожены восемь украинских беспилотников, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты "Точка-У".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 210 вертолетов, 3 236 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8 027 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 538 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны также сообщали, что в ходе наступления в Донбассе российская армия за сутки уничтожила склады ВСУ с боеприпасами, западную технику и сотни военнослужащих противника.
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