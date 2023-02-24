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Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению
Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению
Одно из ракетных подразделений вооруженный сил Белоруссии выдвинулось в район выполнения задач. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на Минобороны страны. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T09:53
2023-02-24T09:53
белоруссия
безопасность
политика
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Одно из ракетных подразделений вооруженный сил Белоруссии выдвинулось в район выполнения задач. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на Минобороны страны.Ранее помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. По его словам, угрозы связаны с "ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи границ страны иностранного военного присутствия".Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеФранцузов призвали немедленно покинуть БеларусьВ Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник
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белоруссия, безопасность, политика, армия и флот, новости
Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению

Одно из ракетных подразделений Белоруссии выдвинулось в район выполнения задач

09:53 24.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкТактический ракетный комплекс "Точка"
Тактический ракетный комплекс Точка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Одно из ракетных подразделений вооруженный сил Белоруссии выдвинулось в район выполнения задач. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на Минобороны страны.
"Одно из ракетных подразделений ВС Беларуси выдвинулось в район выполнения задач. Военные отработают оборудование района стартовых позиций, а также подготовят технику к боевому применению", – говорится в сообщении.
Ранее помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. По его словам, угрозы связаны с "ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи границ страны иностранного военного присутствия".
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