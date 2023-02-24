https://crimea.ria.ru/20230224/raketnye-voyska-belorussii-podgotovyat-tekhniku-k-boevomu-primeneniyu-1127177228.html

Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению

Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению

Одно из ракетных подразделений вооруженный сил Белоруссии выдвинулось в район выполнения задач. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на Минобороны страны. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T09:53

2023-02-24T09:53

2023-02-24T09:53

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Одно из ракетных подразделений вооруженный сил Белоруссии выдвинулось в район выполнения задач. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на Минобороны страны.Ранее помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. По его словам, угрозы связаны с "ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи границ страны иностранного военного присутствия".Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеФранцузов призвали немедленно покинуть БеларусьВ Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник

https://crimea.ria.ru/20230221/minsk-zayavil-o-vysokom-riske-voennykh-provokatsiy-na-granitse-belorussii-1127119820.html

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белоруссия, безопасность, политика, армия и флот, новости