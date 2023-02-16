https://crimea.ria.ru/20230216/lukashenko-nazval-uslovie-uchastiya-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1127016346.html

Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине

Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине

Минск примет участие в боевых действиях на Украине, если киевский режим совершить агрессию против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T12:53

2023-02-16T12:53

2023-02-16T12:53

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Минск примет участие в боевых действиях на Украине, если киевский режим совершить агрессию против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко отметил, что белорусские военные "как несли свою службу, так и несут"."Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", - подчеркнул он.13 февраля министерства иностранных дел ряда государств, включая США, Германию и Францию, призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию из-за боевых действий на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовится к наступлению у границ России и БеларусиИтоги переговоров Путина и Лукашенко — главноеСтартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, сво, в мире, новости, безопасность, украина