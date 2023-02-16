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Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
Минск примет участие в боевых действиях на Украине, если киевский режим совершить агрессию против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T12:53
2023-02-16T12:53
2023-02-16T12:53
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Минск примет участие в боевых действиях на Украине, если киевский режим совершить агрессию против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко отметил, что белорусские военные "как несли свою службу, так и несут"."Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", - подчеркнул он.13 февраля министерства иностранных дел ряда государств, включая США, Германию и Францию, призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию из-за боевых действий на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовится к наступлению у границ России и БеларусиИтоги переговоров Путина и Лукашенко — главноеСтартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, сво, в мире, новости, безопасность, украина
Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
Лукашенко: Белоруссия будет воевать на Украине в случае агрессии со стороны Киева