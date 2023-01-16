https://crimea.ria.ru/20230116/startovali-sovmestnye-letno-takticheskie-ucheniya-rossii-i-belorussii-1126408451.html
Стартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии
Стартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Стартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии
В понедельник в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Их главная цель – повышение оперативной совместимости при выполнении... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T09:51
2023-01-16T09:51
2023-01-16T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Их главная цель – повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач. Об этом со ссылкой на Минобороны Беларуси сообщает РИА Новости.Отмечается, что для проведения тренировок задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии."Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Со стороны России в учения принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил. Военные отработают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.Совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России продлятся до 1 февраля.Ранее замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал, что белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства. По его словам, вслед за летно-тактическими учениями будут проведены штабные тренировки, а одним из этапов подготовки станут совместные учения "Щит Союза - 2023".Читайте также на РИА Новости Крым:Региональная группа войск готова к защите Союзного государстваКакие международные военные учения Россия проведет в 2023 годуО чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
https://crimea.ria.ru/20221015/lukashenko-rasskazal-o-missii-belorussii-v-svo-1124904695.html
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белоруссия, армия и флот, россия, вооруженные силы россии, безопасность, новости
Стартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии
Минобороны Белоруссии: 16 января стартовали летно-тактические учения Союзного государства
09:51 16.01.2023 (обновлено: 09:54 16.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Их главная цель – повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач. Об этом со ссылкой на Минобороны Беларуси сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для проведения тренировок задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.
"Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Со стороны России в учения принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил. Военные отработают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.
Совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России продлятся до 1 февраля.
Ранее замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал
, что белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства. По его словам, вслед за летно-тактическими учениями будут проведены штабные тренировки, а одним из этапов подготовки станут совместные учения "Щит Союза - 2023".
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