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О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 27.12.2022
О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге, на которой обсудили вопросы сотрудничества... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T13:23
2022-12-27T13:25
россия
белоруссия
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге, на которой обсудили вопросы сотрудничества и расставили все точки над i, пишет РИА Новости.В свою очередь Александр Лукашенко обозначил, что накануне руководители двух государств обсудили многие вопросы и расставили "точки над i". Он поблагодарил российского лидера за "окончательное согласование" многих вопросов и подчеркнул, что правительства двух стран будут "прорабатывать детали".Лидеры обеих стран также обозначили стремление и далее совместно выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства.Кроме того, руководители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана во вторник осмотрели часть основной ретроспективной экспозиции, расположенной в Михайловском дворце Санкт-Петербурга.Также участники неформального саммита получили в подарок к Новому году перстни с изображенной символикой Содружества независимых государств и надписью "С Новым годом".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин участвует в неформальной встрече лидеров СНГЭксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на Украине Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма
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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Русском музее
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, новости
О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге

Президенты России и Белоруссии на встрече в Санкт-Петербурге расставили все точки над i

13:23 27.12.2022 (обновлено: 13:25 27.12.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге, на которой обсудили вопросы сотрудничества и расставили все точки над i, пишет РИА Новости.
"Я знаю, что вам докладывал руководитель правительства. Михаил Владимирович Мишустин (премьер-министр РФ — ред.) мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", — отметил Владимир Путин.
В свою очередь Александр Лукашенко обозначил, что накануне руководители двух государств обсудили многие вопросы и расставили "точки над i". Он поблагодарил российского лидера за "окончательное согласование" многих вопросов и подчеркнул, что правительства двух стран будут "прорабатывать детали".
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"Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике", — отметил Лукашенко.
Лидеры обеих стран также обозначили стремление и далее совместно выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства.
Кроме того, руководители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана во вторник осмотрели часть основной ретроспективной экспозиции, расположенной в Михайловском дворце Санкт-Петербурга.
Также участники неформального саммита получили в подарок к Новому году перстни с изображенной символикой Содружества независимых государств и надписью "С Новым годом".
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