https://crimea.ria.ru/20221227/o-chem-govorili-prezidenty-rossii-i-belorussii-v-sankt-peterburge-1126151480.html

О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге

О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 27.12.2022

О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге, на которой обсудили вопросы сотрудничества... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T13:23

2022-12-27T13:23

2022-12-27T13:25

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белоруссия

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге, на которой обсудили вопросы сотрудничества и расставили все точки над i, пишет РИА Новости.В свою очередь Александр Лукашенко обозначил, что накануне руководители двух государств обсудили многие вопросы и расставили "точки над i". Он поблагодарил российского лидера за "окончательное согласование" многих вопросов и подчеркнул, что правительства двух стран будут "прорабатывать детали".Лидеры обеих стран также обозначили стремление и далее совместно выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства.Кроме того, руководители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана во вторник осмотрели часть основной ретроспективной экспозиции, расположенной в Михайловском дворце Санкт-Петербурга.Также участники неформального саммита получили в подарок к Новому году перстни с изображенной символикой Содружества независимых государств и надписью "С Новым годом".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин участвует в неформальной встрече лидеров СНГЭксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на Украине Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма

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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Русском музее Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. 2022-12-27T13:23 true PT1M17S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, новости