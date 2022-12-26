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Путин участвует в неформальной встрече лидеров СНГ. Прямая трансляция
Путин участвует в неформальной встрече лидеров СНГ. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Путин участвует в неформальной встрече лидеров СНГ. Прямая трансляция
По инициативе президента России Владимира Путина 26–27 декабря в Санкт-Петербурге проходит традиционная неформальная встреча лидеров государств – участников... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T15:23
2022-12-26T15:23
2022-12-26T17:04
владимир путин (политик)
россия
политика
снг
санкт-петербург
прямая трансляция
ильхам алиев
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
касым-жомарт токаев
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По инициативе президента России Владимира Путина 26–27 декабря в Санкт-Петербурге проходит традиционная неформальная встреча лидеров государств – участников Содружества Независимых Государств.Во встрече принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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