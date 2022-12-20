https://crimea.ria.ru/20221220/ekspert-raskryl-rol-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine--1126018365.html

Эксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на Украине

Эксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Эксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на Украине

России не нужно участие Белоруссии в специальной военной операции (СВО), ее основная миссия – удерживать Польшу от вторжения на Западную Украину. Такое мнение... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T19:49

2022-12-20T19:49

2022-12-20T19:53

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. России не нужно участие Белоруссии в специальной военной операции (СВО), ее основная миссия – удерживать Польшу от вторжения на Западную Украину. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Форпост на границе с ЕС"На самом деле нам не нужно участие Белоруссии в СВО. Белоруссия очень важна для того, чтобы удерживать на месте Польшу, поскольку Варшава серьезно готовится к заходу на Западную Украину… К этому надо отнестись очень серьезно. Белоруссия очень опасна для Польши, если ее войска попытаются зайти на Западную Украину, они попадут в окружение", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Колесниченко, в этом плане у Белоруссии очень важная стратегическая роль – быть "форпостом России по отношению к Европе".В этой связи заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для возможного применения боеприпасов с ядерными боезарядами, является "очень серьезным сигналом для Европы", отметил аналитик.Зима будет ключевойГоворя о планах Польши захватить Западную Украину, Колесниченко выразил мнение, что объявленный Варшавой набор добровольцев для обучения военному делу, начиная с 15-летнего возраста, является одним из элементов подготовки к такой операции.По мнению политолога, НАТО пока не желает вступать в прямое военное столкновение с Россией. Если одна из стран-членов альянса примет решение участвовать своими вооруженными силами в конфликте на Украине, это будет ее личным выбором, и вмешательство в военные действия всех сил блока за этим не последует. В этой ситуации, считает Колесниченко, украинский президент Владимир Зеленский может обратиться к Варшаве с просьбой ввести войска для защиты суверенитета Украины."Польша не настолько сильна, и она об этом прямо говорит. Европа не будет защищать Польшу в конфликте с Россией. Но такой механизм возможен. Будут ли его задействовать? Все будет зависеть от результатов СВО. Зима будет ключевой. От активности и эффективности наших войск будет зависеть то, вмешается ли Польша и НАТО в ситуацию на Украине", - подытожил эксперт.Накануне в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.Лидеры стран договорились о сотрудничестве по ряду направлений, в том числе о создании единого оборонного пространства, продолжении практики совместных военных учений и создании новой военной техники.Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель. Речь идет о территориях Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. По словам директора СВР, польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на УкраинеПолитолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной УкраиныЭксперт оценил готовность Польши воевать с Россией

https://crimea.ria.ru/20221017/rossiysko-belorusskie-voyska-pristupili-k-zaschite-soyuznogo-gosudarstva-1124936702.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, политика, сво, в мире, украина, польша, вадим колесниченко, мнения