Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины
Политолог Батурин озвучил вероятный сценарий аннексии Польшей западноукраинских областей
16:27 02.12.2022 (обновлено: 16:51 02.12.2022)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Аннексия Польшей западноукраинских областей может быть осуществлена под прикрытием предоставления Киеву "помощи" в восстановлении энергетической системы, поставкок продуктов и медикаментов, а также кадровой "поддержки" для обеспечения государственного управления и правопорядка. Такое мнение высказал политический консультант Денис Батурин.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.
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По словам Батурина, ракетные удары по украинской инфраструктуре разрушают не только украинскую энергетику, но и элементарную логистику. В этой ситуации Польша может предложить Украине свою "помощь".
"Варшава может сказать Киеву: "у нас есть возможность провести вам условный энергокабель и поставить генераторы в ряд областей, можем завозить сюда (на Западную Украину – ред.) лекарства, продукты. А еще, как мы видим, ваших много на фронт ушло и выехало из страны, у вас полиции не хватает – давайте мы своих полицейских вам предоставим. Коммунальщиков не хватает – отправим в командировку своих". В результате эти энергетические "островки" вокруг украинских ТЭС и АЭС подключаются к Польше на снабжение, элементарное административное управление и так далее", – рассказал эксперт на пресс-коференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По мнению политолога, каждый удар российских ракет по инфраструктуре Украины приближает реализацию такого сценария.