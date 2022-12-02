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Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины
Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины
Аннексия Польшей западноукраинских областей может быть осуществлена под прикрытием предоставления Киеву "помощи" в восстановлении энергетической системы,... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T16:27
2022-12-02T16:51
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Аннексия Польшей западноукраинских областей может быть осуществлена под прикрытием предоставления Киеву "помощи" в восстановлении энергетической системы, поставкок продуктов и медикаментов, а также кадровой "поддержки" для обеспечения государственного управления и правопорядка. Такое мнение высказал политический консультант Денис Батурин.Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.По словам Батурина, ракетные удары по украинской инфраструктуре разрушают не только украинскую энергетику, но и элементарную логистику. В этой ситуации Польша может предложить Украине свою "помощь".По мнению политолога, каждый удар российских ракет по инфраструктуре Украины приближает реализацию такого сценария.
https://crimea.ria.ru/20221130/polsha-gotovit-anneksiyu-zapadnoy-ukrainy---naryshkin-1125617079.html
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польша, украина, в мире, мнения
Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины

Политолог Батурин озвучил вероятный сценарий аннексии Польшей западноукраинских областей

16:27 02.12.2022 (обновлено: 16:51 02.12.2022)
 
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Ситуация на белорусско-польской границе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Аннексия Польшей западноукраинских областей может быть осуществлена под прикрытием предоставления Киеву "помощи" в восстановлении энергетической системы, поставкок продуктов и медикаментов, а также кадровой "поддержки" для обеспечения государственного управления и правопорядка. Такое мнение высказал политический консультант Денис Батурин.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.
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Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин
По словам Батурина, ракетные удары по украинской инфраструктуре разрушают не только украинскую энергетику, но и элементарную логистику. В этой ситуации Польша может предложить Украине свою "помощь".
"Варшава может сказать Киеву: "у нас есть возможность провести вам условный энергокабель и поставить генераторы в ряд областей, можем завозить сюда (на Западную Украину – ред.) лекарства, продукты. А еще, как мы видим, ваших много на фронт ушло и выехало из страны, у вас полиции не хватает – давайте мы своих полицейских вам предоставим. Коммунальщиков не хватает – отправим в командировку своих". В результате эти энергетические "островки" вокруг украинских ТЭС и АЭС подключаются к Польше на снабжение, элементарное административное управление и так далее", – рассказал эксперт на пресс-коференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По мнению политолога, каждый удар российских ракет по инфраструктуре Украины приближает реализацию такого сценария.
 
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