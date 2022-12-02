https://crimea.ria.ru/20221202/politolog-ozvuchil-veroyatnyy-stsenariy-polskoy-anneksii-zapadnoy-ukrainy-1125655606.html

Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины

Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины

Аннексия Польшей западноукраинских областей может быть осуществлена под прикрытием предоставления Киеву "помощи" в восстановлении энергетической системы,... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T16:27

2022-12-02T16:27

2022-12-02T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Аннексия Польшей западноукраинских областей может быть осуществлена под прикрытием предоставления Киеву "помощи" в восстановлении энергетической системы, поставкок продуктов и медикаментов, а также кадровой "поддержки" для обеспечения государственного управления и правопорядка. Такое мнение высказал политический консультант Денис Батурин.Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.По словам Батурина, ракетные удары по украинской инфраструктуре разрушают не только украинскую энергетику, но и элементарную логистику. В этой ситуации Польша может предложить Украине свою "помощь".По мнению политолога, каждый удар российских ракет по инфраструктуре Украины приближает реализацию такого сценария.

https://crimea.ria.ru/20221130/polsha-gotovit-anneksiyu-zapadnoy-ukrainy---naryshkin-1125617079.html

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польша, украина, в мире, мнения