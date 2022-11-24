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Эксперт оценил готовность Польши воевать с Россией - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Эксперт оценил готовность Польши воевать с Россией
Эксперт оценил готовность Польши воевать с Россией - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Эксперт оценил готовность Польши воевать с Россией
Польша в ближайшее время вряд ли начнет прямые военные действия против России, даже если на этом будут настаивать США и их союзники, считает политолог, член... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T07:01
2022-11-24T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Польша в ближайшее время вряд ли начнет прямые военные действия против России, даже если на этом будут настаивать США и их союзники, считает политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Ранее польский аналитик, экс-сотрудник канцелярии президента Польши Лешек Сыкульский заявил, что Варшава готовится ввести свои войска на Украину, чтобы воевать на ее стороне против России. По его словам, такое решение может быть окончательно принято в случае ослабления Киева и приказа из США. В минобороны Польши заявили, что к 2035 году численность армии страны должна увеличиться вдвое – до 300 тысяч человек.В то же время президент Польши Анджей Дуда в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не хочет войны с Россией.По мнению эксперта, даже если коллективный Запад во главе с США потребует этого от Польши, Варшава будет сопротивляться до последнего."Думаю, поляки не представляют для нас серьезной опасности. Наша главная задача сейчас – подготовить войска к тому, чтобы, не затягивая предзимнюю паузу, активизировать боевые действия", – подытожил политолог.
https://crimea.ria.ru/20221122/prezident-polshi-duda-priznalsya-prankeram-v-nezhelanii-voevat-s-rossiey-1125489362.html
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польша, российская федерация (россия, рф), в мире, политика, мнения
Эксперт оценил готовность Польши воевать с Россией

Политолог Петров: Польша вряд ли начнет военные действия против России в ближайшее время

07:01 24.11.2022
 
© wojsko-polskie.pl/BARTEK_GRADKOWSKIВоеннослужащий ВС Республики Польша
Военнослужащий ВС Республики Польша
© wojsko-polskie.pl/BARTEK_GRADKOWSKI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Польша в ближайшее время вряд ли начнет прямые военные действия против России, даже если на этом будут настаивать США и их союзники, считает политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.
Ранее польский аналитик, экс-сотрудник канцелярии президента Польши Лешек Сыкульский заявил, что Варшава готовится ввести свои войска на Украину, чтобы воевать на ее стороне против России. По его словам, такое решение может быть окончательно принято в случае ослабления Киева и приказа из США. В минобороны Польши заявили, что к 2035 году численность армии страны должна увеличиться вдвое – до 300 тысяч человек.
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В то же время президент Польши Анджей Дуда в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не хочет войны с Россией.
"Будет ли Польша напрямую воевать с Россией? В ближайшее время вряд ли. Поляки готовы сражаться с кем угодно при помощи своих партнеров, которые готовы к этому. Я говорю о прибалтийских странах, которые с удовольствием будут воевать своим "последним батальоном". С поляками сложнее. Не думаю, что они сами примут решение о том, чтобы вмешаться в кампанию", – сказал Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению эксперта, даже если коллективный Запад во главе с США потребует этого от Польши, Варшава будет сопротивляться до последнего.
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"Думаю, поляки не представляют для нас серьезной опасности. Наша главная задача сейчас – подготовить войска к тому, чтобы, не затягивая предзимнюю паузу, активизировать боевые действия", – подытожил политолог.
 
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