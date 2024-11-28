Оглядеться в мирной жизни: в Крыму прошла ярмарка вакансий для бойцов СВО
Свыше 800 вакансий участникам СВО предложили работодатели в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
- Вы какую работу ищете? – спрашиваю у молодого широкоплечего мужчины, который с немного растерянным видом ходит от стола к столу, за которыми сидят работодатели.
- Не знаю еще. Смотрю вот.
Дмитрий служил в ЧВК, был сапером. По полгода воевал под Соледаром и под Светлодаром. Когда-то, в мирной жизни, работал парогазотурбинстом. Но теперь, говорит, такая специальность устарела. И чем себя занять "на гражданке", он пока не решил.
Работы много не бывает
В Симферополе, в региональном отделении Фонда "Защитники Отечества", открылась ярмарка вакансий. Свои предложения желающим трудоустроиться здесь предлагают 16 работодателей. Среди них заводы "Фиолент" и "Крымпласт", "Почта Крыма" и "Южная пригородная пассажирская компания".
"На ярмарке представлено больше 800 вакансий. Это и сфера производства, в том числе оборонно-промышленный комплекс, и силовые структуры, и предприятия торговли и связи, которые имеют возможность предложить ветеранам СВО достойную заработную плату и соответствующий, востребованный уровень квалификации, хорошие условия труда", - сказала в комментарии РИА Новости Крым замруководителя службы занятости Республики Крым Анжелика Бурец.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
1 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
2 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
3 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
4 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
5 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На ярмарку приглашены около 70 участников спецоперации. Одним из первых пришел в поисках работы Владимир - танкист с позывным "Пчела". Служил он в отряде спецназа "Ахмат". Но после травмы его признали непригодным к службе.
"Теперь вот не при делах. Сердечная недостаточность, ноги отекают. Ищу работу", - говорит он, пожимая плечами.
Хотел бы устроиться курьером. Или вернуться на фронт. Мог бы водителем, грузы подвозить, признается он.
В поисках работы, но не для себя, а для своей жены, пришел на ярмарку Артем.
"Она у меня медик. Задумывается о смене работы. Хотела бы работать где-то на госслужбе. А тут, смотрю, как раз есть вакансии в медико-санитарной части ФСИН", - говорит он.
Боец долго и обстоятельно беседует с потенциальными работодателями, уточняет все детали, обменивается контактами.
"Сам бы хотел работать в ФСБ. В свое время даже поступил в Академию ФСБ, но по определенным причинам не пошел дальше. Занимался коммерцией, а в 2008 году участвовал в грузино-осетинском конфликте", - рассказывает он.
В 2022 году, когда началась спецоперации, сразу Артем ушел добровольцем.
"Сначала воевал на Сватовском направлении, под Кременной. А последние два года - на Херсонском направлении. Три контракта за спиной. Вернулся из-за сложной травмы спины и ноги, "надо подлечиться". А здесь, может, и работу какую возьму", - говорит он, называя себя воином-универсалом.
Не думают о мирной жизни
"К сожалению, многие из тех, кто сегодня возвращается с передовой, не думают о мирной жизни. Почему? Потому что там, за "ленточкой", у них команда, друзья и хочется вернутся обратно", - признался РИА Новости Крым замруководителя филиала фонда "Защитники Отечества" Михаил Басалыга.
По его словам, многие участники спецоперации сегодня не готовы искать работу, даже тогда, когда она им очень нужна.
"Пока идет спецоперация, ребята к мирной жизни не готовы, многие рвутся обратно. Но мы проводим такие мероприятия, чтобы парни знали, что для тем, кто защищает нас, все хотят помочь", - сказал он.
Важно, чтобы человек, вернувшись с ЛБС осмотрелся, переключился на мирную жизнь. Нередко с фронта возвращаются с посттравматическим стрессовым расстройством, и человеку нужно время, чтобы восстановиться в социуме и осознать, что теперь он снова гражданский, считает собеседник.
По его словам, ярмарка вакансий – отличная возможность для всех, кто ищет работу или хочет сменить сферу деятельности.
На мероприятии представлены вакансии от ведущих компаний Крыма, а также специальные предложения для ветеранов боевых действий. Кроме того, участники смогут получить консультацию по вопросам трудоустройства, составить резюме под руководством профессионалов и узнать больше о программах обучения и переквалификации.
Кроме содействия в подборе необходимой работы, также решаются вопросы по переобучению соискателей. Госфонд ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, есть программы по обучению инвалидов, в частности, в сфере IT-технологий.
Ранее в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник заявил, что ежемесячно в Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных.
Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.
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