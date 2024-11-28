https://crimea.ria.ru/20241128/oglyadetsya-v-mirnoy-zhizni-v-krymu-proshla-yarmarka-vakansiy-dlya-boytsov-svo-1142214353.html

Оглядеться в мирной жизни: в Крыму прошла ярмарка вакансий для бойцов СВО

Оглядеться в мирной жизни: в Крыму прошла ярмарка вакансий для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Оглядеться в мирной жизни: в Крыму прошла ярмарка вакансий для бойцов СВО

РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T15:39

2024-11-28T15:39

2024-11-28T15:39

новости

участники сво

ярмарка вакансий

вакансии в крыму

вакансии

армия и флот

новости крыма

крым

фонд "защитники отечества"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142205646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bb4bbde5b330df9dc00447f0e55351f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.- Вы какую работу ищете? – спрашиваю у молодого широкоплечего мужчины, который с немного растерянным видом ходит от стола к столу, за которыми сидят работодатели.- Не знаю еще. Смотрю вот.Дмитрий служил в ЧВК, был сапером. По полгода воевал под Соледаром и под Светлодаром. Когда-то, в мирной жизни, работал парогазотурбинстом. Но теперь, говорит, такая специальность устарела. И чем себя занять "на гражданке", он пока не решил.Работы много не бываетВ Симферополе, в региональном отделении Фонда "Защитники Отечества", открылась ярмарка вакансий. Свои предложения желающим трудоустроиться здесь предлагают 16 работодателей. Среди них заводы "Фиолент" и "Крымпласт", "Почта Крыма" и "Южная пригородная пассажирская компания".На ярмарку приглашены около 70 участников спецоперации. Одним из первых пришел в поисках работы Владимир - танкист с позывным "Пчела". Служил он в отряде спецназа "Ахмат". Но после травмы его признали непригодным к службе.Хотел бы устроиться курьером. Или вернуться на фронт. Мог бы водителем, грузы подвозить, признается он.В поисках работы, но не для себя, а для своей жены, пришел на ярмарку Артем."Она у меня медик. Задумывается о смене работы. Хотела бы работать где-то на госслужбе. А тут, смотрю, как раз есть вакансии в медико-санитарной части ФСИН", - говорит он.Боец долго и обстоятельно беседует с потенциальными работодателями, уточняет все детали, обменивается контактами.В 2022 году, когда началась спецоперации, сразу Артем ушел добровольцем."Сначала воевал на Сватовском направлении, под Кременной. А последние два года - на Херсонском направлении. Три контракта за спиной. Вернулся из-за сложной травмы спины и ноги, "надо подлечиться". А здесь, может, и работу какую возьму", - говорит он, называя себя воином-универсалом.Не думают о мирной жизни"К сожалению, многие из тех, кто сегодня возвращается с передовой, не думают о мирной жизни. Почему? Потому что там, за "ленточкой", у них команда, друзья и хочется вернутся обратно", - признался РИА Новости Крым замруководителя филиала фонда "Защитники Отечества" Михаил Басалыга.По его словам, многие участники спецоперации сегодня не готовы искать работу, даже тогда, когда она им очень нужна.Важно, чтобы человек, вернувшись с ЛБС осмотрелся, переключился на мирную жизнь. Нередко с фронта возвращаются с посттравматическим стрессовым расстройством, и человеку нужно время, чтобы восстановиться в социуме и осознать, что теперь он снова гражданский, считает собеседник.По его словам, ярмарка вакансий – отличная возможность для всех, кто ищет работу или хочет сменить сферу деятельности.На мероприятии представлены вакансии от ведущих компаний Крыма, а также специальные предложения для ветеранов боевых действий. Кроме того, участники смогут получить консультацию по вопросам трудоустройства, составить резюме под руководством профессионалов и узнать больше о программах обучения и переквалификации.Кроме содействия в подборе необходимой работы, также решаются вопросы по переобучению соискателей. Госфонд ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, есть программы по обучению инвалидов, в частности, в сфере IT-технологий.Ранее в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник заявил, что ежемесячно в Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных.Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактниковОбъединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организациюЭксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы

https://crimea.ria.ru/20241126/deti-uchastnikov-svo-na-kanikulakh-smogut-besplatno-posetit-zoopark-v-yalte-1142124222.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, участники сво, ярмарка вакансий, вакансии в крыму, вакансии, армия и флот, новости крыма, крым, фонд "защитники отечества"