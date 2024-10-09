В Крыму безработных в три раза меньше вакансий
В Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных – Стадник
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Ежемесячно в Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник.
"У нас тенденция по занятости на рынке труда на протяжении уже нескольких лет идет в соотношении 1:3, 1:4. То есть у нас безработных меньше, чем вакансий. Если в абсолютных цифрах, то ежемесячно примерно на 19-20 тысяч вакансий приходится примерно четыре-пять тысяч безработных, ищущих работу", - сказал он, отметив, что это усредненная ситуация по Крыму.
Особо востребованными остаются профессии в сфере здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности. В меньшей степени это касается сельского хозяйства, где "идет модернизация производства", отметил замминистра.
"Если раньше образование было в целом нацелено на то, чтобы просто подготовить квалифицированных сотрудников, то сейчас все должно упираться в потребности экономики в кадрах", - добавил он.
Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.
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