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В Крыму безработных в три раза меньше вакансий

В Крыму безработных в три раза меньше вакансий - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Крыму безработных в три раза меньше вакансий

Ежемесячно в Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T19:31

2024-10-09T19:31

2024-10-09T19:31

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Ежемесячно в Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник.Особо востребованными остаются профессии в сфере здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности. В меньшей степени это касается сельского хозяйства, где "идет модернизация производства", отметил замминистра."Если раньше образование было в целом нацелено на то, чтобы просто подготовить квалифицированных сотрудников, то сейчас все должно упираться в потребности экономики в кадрах", - добавил он.Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких педагогов не хватает в КрымуКабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионовНазваны самые востребованные специальности среди военных-контрактников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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