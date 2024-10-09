Рейтинг@Mail.ru
В Крыму безработных в три раза меньше вакансий - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241009/v-krymu-bezrabotnykh-v-tri-raza-menshe-vakansiy-1140967894.html
В Крыму безработных в три раза меньше вакансий
В Крыму безработных в три раза меньше вакансий - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Крыму безработных в три раза меньше вакансий
Ежемесячно в Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T19:31
2024-10-09T19:31
крым
вакансии
вакансии в крыму
работа
новости крыма
данил стадник
минтруда крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110000/69/1100006974_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_bd04642976324acc0abc155df22cd442.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Ежемесячно в Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник.Особо востребованными остаются профессии в сфере здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности. В меньшей степени это касается сельского хозяйства, где "идет модернизация производства", отметил замминистра."Если раньше образование было в целом нацелено на то, чтобы просто подготовить квалифицированных сотрудников, то сейчас все должно упираться в потребности экономики в кадрах", - добавил он.Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких педагогов не хватает в КрымуКабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионовНазваны самые востребованные специальности среди военных-контрактников
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110000/69/1100006974_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_83b828618c0b2c4d3fbb04b156d53f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, вакансии, вакансии в крыму, работа, новости крыма, данил стадник, минтруда крыма
В Крыму безработных в три раза меньше вакансий

В Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных – Стадник

19:31 09.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк"Ярмарка вакансий"
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Ежемесячно в Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник.
"У нас тенденция по занятости на рынке труда на протяжении уже нескольких лет идет в соотношении 1:3, 1:4. То есть у нас безработных меньше, чем вакансий. Если в абсолютных цифрах, то ежемесячно примерно на 19-20 тысяч вакансий приходится примерно четыре-пять тысяч безработных, ищущих работу", - сказал он, отметив, что это усредненная ситуация по Крыму.
Особо востребованными остаются профессии в сфере здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности. В меньшей степени это касается сельского хозяйства, где "идет модернизация производства", отметил замминистра.
"Если раньше образование было в целом нацелено на то, чтобы просто подготовить квалифицированных сотрудников, то сейчас все должно упираться в потребности экономики в кадрах", - добавил он.
Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каких педагогов не хватает в Крыму
Кабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионов
Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников
 
КрымВакансииВакансии в КрымуработаНовости КрымаДанил СтадникМинтруда Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала