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Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников
Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников
Самыми востребованными специальностями среди военных-контрактников сегодня являются операторы БПЛА и медработники. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T07:23
2024-09-05T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Самыми востребованными специальностями среди военных-контрактников сегодня являются операторы БПЛА и медработники. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Симферополя, подполковник Сергей Каштанов.При этом он отметил, что трудоустройство в армии найдут все желающие.Ранее сообщалось, что в Крыму при поддержке Фонда Защитников Отечества начала работу Республиканская общественная организация участников, ветеранов, инвалидов и волонтеров СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый образовательный центр заработал в столице КрымаВоенкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму
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крым, новости сво, служба в вс рф по контракту, служба по контракту, армия и флот, вооруженные силы россии
Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников

В армии нужны медики и операторы БПЛА

07:23 05.09.2024
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоАкция "Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор"
Акция Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Самыми востребованными специальностями среди военных-контрактников сегодня являются операторы БПЛА и медработники. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Симферополя, подполковник Сергей Каштанов.
"Все специальности нужны. Мы всем найдем место в строю. Но самые востребованные сегодня – это операторы БПЛА, которые требуются на фронте. <…> А также медицинские работники - вне зависимости от специальности – как среднего, так и высшего образования", - сказал он.
При этом он отметил, что трудоустройство в армии найдут все желающие.
Ранее сообщалось, что в Крыму при поддержке Фонда Защитников Отечества начала работу Республиканская общественная организация участников, ветеранов, инвалидов и волонтеров СВО.
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