https://crimea.ria.ru/20240905/nazvany-samye-vostrebovannye-spetsialnosti-sredi-voennykh-kontraktnikov-1140119735.html

Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников

Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников

Самыми востребованными специальностями среди военных-контрактников сегодня являются операторы БПЛА и медработники. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T07:23

2024-09-05T07:23

2024-09-05T07:23

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служба по контракту

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Самыми востребованными специальностями среди военных-контрактников сегодня являются операторы БПЛА и медработники. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Симферополя, подполковник Сергей Каштанов.При этом он отметил, что трудоустройство в армии найдут все желающие.Ранее сообщалось, что в Крыму при поддержке Фонда Защитников Отечества начала работу Республиканская общественная организация участников, ветеранов, инвалидов и волонтеров СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый образовательный центр заработал в столице КрымаВоенкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-zemlyu-boytsy-svo-iz-lyubogo-regiona-rf-smogut-poluchit-s-5-sentyabrya-1140119047.html

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