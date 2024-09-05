https://crimea.ria.ru/20240905/nazvany-samye-vostrebovannye-spetsialnosti-sredi-voennykh-kontraktnikov-1140119735.html
Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников
Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников
Самыми востребованными специальностями среди военных-контрактников сегодня являются операторы БПЛА и медработники. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T07:23
2024-09-05T07:23
2024-09-05T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Самыми востребованными специальностями среди военных-контрактников сегодня являются операторы БПЛА и медработники. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Симферополя, подполковник Сергей Каштанов.При этом он отметил, что трудоустройство в армии найдут все желающие.Ранее сообщалось, что в Крыму при поддержке Фонда Защитников Отечества начала работу Республиканская общественная организация участников, ветеранов, инвалидов и волонтеров СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый образовательный центр заработал в столице КрымаВоенкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-zemlyu-boytsy-svo-iz-lyubogo-regiona-rf-smogut-poluchit-s-5-sentyabrya-1140119047.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости сво, служба в вс рф по контракту, служба по контракту, армия и флот, вооруженные силы россии
Названы самые востребованные специальности среди военных-контрактников
В армии нужны медики и операторы БПЛА