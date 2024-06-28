Рейтинг@Mail.ru
"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240628/poshel-by-v-okhranu-veterany-svo-ischut-rabotu-na-yarmarke-vakansiy-v-krymu-1138434586.html
"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму
"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2024
"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму
Раньше Андрей занимался стройкой и ремонтом, работал в охране. Когда началась СВО – отправился защищать свою страну. На фронте потерял кисть правой руки,... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T16:02
2024-06-28T16:16
новости
ярмарка вакансий
вакансии в крыму
вакансии
трудоустройство в крыму
трудоустройство
работа
общество
ветераны сво
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138435922_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e91d7b31b7f28748960f89a7ec29a9f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Раньше Андрей занимался стройкой и ремонтом, работал в охране. Когда началась СВО – отправился защищать свою страну. На фронте потерял кисть правой руки, поэтому стал не нужен прежнему работодателю, "не берут обратно такого", говорит. На ярмарку вакансий он пришел в надежде найти новую работу.- С удовольствием бы пошел в охрану. Надоело уже без работы сидеть", - признается молодой мужчина корреспонденту РИА Новости Крым. - Думаю, устроюсь, и все будет хорошо.Он по очереди подходит к столам, за которыми сидят представители работодателей, всего их заявлено шестнадцать, задает вопросы, внимательно слушает ответы.В Симферополе, в Крымском отделении Фонда "Защитники Отечества", состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. время возможностей". Работодатели представили свои предложения десяткам тех, кому необходимо трудоустройство.Найти себя, вернувшись с фронтаУчастник СВО, 62-летний казак с позывным "Сармат", который служил в казачьем штурмовом добровольческом батальоне "Сибирь", в охрану устроиться не стремится. Говорит, все-таки два высших образования, хотелось бы чего-то соответствующего, чего-то, что было бы связано с образованием. К тому же, он участвует в программе "Время героев", уже проходит обучение.В Крым "Сармат" с семьей переехал три года назад из Тюмени. За "ленточкой" работал с личным составом, а сейчас контракт закончился, пора искать работу в тылу. Этим и занимается.Боец с позывным "Шалат" - туркмен по национальности, и очень гордится этим. Когда-то он переехал в Крым из Туркмении, где учился в военном училище, а сюда попал по распределению.На фронте он получил серьезное ранение, "чуть без головы не остался". А еще у "Шалата" пять наград, среди них есть и орден Мужества. Фотографии наград и удостоверение ветерана боевых действий военнослужащий показывает с гордостью."Надо двигаться дальше, не сидеть без дела. Сейчас наберу брошюрок, а дома – сяду спокойно, очки надену и изучу предложения", - сказал он и отправился исполнять задуманное.Почти два года был за "ленточкой" и Анатолий, чей позывной "Енисей". Он офицер, но за "ленточкой" был на сержантской должности, командовал расчетом ПТУРа (противотанковая управляемая ракета – ред.), уничтожал вражескую технику. У него за плечами два контракта, он перенес две контузии."Енисей" намерен создать общественную организацию для защиты интересов участников боевых действий, которая бы помогала им справляться с бюрократическими проволочками, минимизировать их. Он верит, что ему в этом поможет госфонд "Защитники Отечества".Его знакомые, добровольцы бригады "Днепр", бойцы с позывными "Куба" и "Бурый" тоже прибыли на ярмарку вакансий, чтобы найти здесь поддержку этой инициативы.В Крыму тысячи вакансий для участников СВО"Вакансий по Республике Крым тысячи. Здесь собрались в основном крупные работодатели, представлены федеральные государственные унитарные предприятия, наши республиканские, которые готовы привлекать участников спецоперации, заинтересованы в них и в членах их семей", - сказал в комментарии РИА Новости Крым руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" по Республике Крым Владимир Трегуб.По его словам, ожидается, что ярмарку посетят больше полусотни человек.Кроме содействия в подборе необходимой работы, также решаются вопросы по переобучению соискателей. Госфонд ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.Замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник, выступая перед собравшимися, отметил, что вакансии на ярмарке подобраны так, чтобы участники спецоперации, которые испытывают трудности в поиске работы, обязательно нашли то, что интересно именно им.Ранее сообщалось, что в конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев", о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Основные требования для участия в новой кадровой программе – это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольненияПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138435922_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c150de74f00bc75106f155c0b2f02f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ярмарка вакансий, вакансии в крыму, вакансии, трудоустройство в крыму, трудоустройство, работа, общество, ветераны сво, фонд "защитники отечества"
"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму

В Крыму госфонд "Защитники Отечества" провел ярмарку вакансий для ветеранов СВО

16:02 28.06.2024 (обновлено: 16:16 28.06.2024)
 
© РИА Новости КрымВакансии
Вакансии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Раньше Андрей занимался стройкой и ремонтом, работал в охране. Когда началась СВО – отправился защищать свою страну. На фронте потерял кисть правой руки, поэтому стал не нужен прежнему работодателю, "не берут обратно такого", говорит. На ярмарку вакансий он пришел в надежде найти новую работу.
© РИА Новости КрымАндрей хочет устроиться в охрану
Вакансии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
Андрей хочет устроиться в охрану
- С удовольствием бы пошел в охрану. Надоело уже без работы сидеть", - признается молодой мужчина корреспонденту РИА Новости Крым. - Думаю, устроюсь, и все будет хорошо.
Он по очереди подходит к столам, за которыми сидят представители работодателей, всего их заявлено шестнадцать, задает вопросы, внимательно слушает ответы.
В Симферополе, в Крымском отделении Фонда "Защитники Отечества", состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. время возможностей". Работодатели представили свои предложения десяткам тех, кому необходимо трудоустройство.

Найти себя, вернувшись с фронта

Участник СВО, 62-летний казак с позывным "Сармат", который служил в казачьем штурмовом добровольческом батальоне "Сибирь", в охрану устроиться не стремится. Говорит, все-таки два высших образования, хотелось бы чего-то соответствующего, чего-то, что было бы связано с образованием. К тому же, он участвует в программе "Время героев", уже проходит обучение.
"Не обязательно во власть. Может быть, есть какие-то структуры на новых территориях, я бы поехал. И жена тоже согласна", - говорит он.
В Крым "Сармат" с семьей переехал три года назад из Тюмени. За "ленточкой" работал с личным составом, а сейчас контракт закончился, пора искать работу в тылу. Этим и занимается.
Боец с позывным "Шалат" - туркмен по национальности, и очень гордится этим. Когда-то он переехал в Крым из Туркмении, где учился в военном училище, а сюда попал по распределению.
"До СВО работал в службе инкассации, а потом вступил в ряды ЧВК и отправился за "ленточку". А когда самолет разбился, и всех разогнали, то мне сказали ждать звонка. Ну я и ждал. А сколько можно ждать?", - делится он с корреспондентом РИА Новости Крым.
На фронте он получил серьезное ранение, "чуть без головы не остался". А еще у "Шалата" пять наград, среди них есть и орден Мужества. Фотографии наград и удостоверение ветерана боевых действий военнослужащий показывает с гордостью.
© РИА Новости Крым"Шалат"
Вакансии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
"Шалат"
"Надо двигаться дальше, не сидеть без дела. Сейчас наберу брошюрок, а дома – сяду спокойно, очки надену и изучу предложения", - сказал он и отправился исполнять задуманное.
Почти два года был за "ленточкой" и Анатолий, чей позывной "Енисей". Он офицер, но за "ленточкой" был на сержантской должности, командовал расчетом ПТУРа (противотанковая управляемая ракета – ред.), уничтожал вражескую технику. У него за плечами два контракта, он перенес две контузии.
© РИА Новости Крым"Енисей" хочет открыть общественную организацию
Вакансии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
"Енисей" хочет открыть общественную организацию
"Я участник "Российского союза боевых искусств", и мы создали свой отряд, который был прикомандирован к легендарному подразделению "Каскад", мы Мариуполь брали! Вернулся вот. Уже по возрасту не могу. А ребята помоложе остаются, воюют", - рассказывает он.
"Енисей" намерен создать общественную организацию для защиты интересов участников боевых действий, которая бы помогала им справляться с бюрократическими проволочками, минимизировать их. Он верит, что ему в этом поможет госфонд "Защитники Отечества".
Его знакомые, добровольцы бригады "Днепр", бойцы с позывными "Куба" и "Бурый" тоже прибыли на ярмарку вакансий, чтобы найти здесь поддержку этой инициативы.

В Крыму тысячи вакансий для участников СВО

"Вакансий по Республике Крым тысячи. Здесь собрались в основном крупные работодатели, представлены федеральные государственные унитарные предприятия, наши республиканские, которые готовы привлекать участников спецоперации, заинтересованы в них и в членах их семей", - сказал в комментарии РИА Новости Крым руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" по Республике Крым Владимир Трегуб.
По его словам, ожидается, что ярмарку посетят больше полусотни человек.
"Мы приглашали всех участников, которые заинтересованы в работе и готовы трудоустроиться, и мы уверены, что они посетят ярмарку", - утонил он.
Кроме содействия в подборе необходимой работы, также решаются вопросы по переобучению соискателей. Госфонд ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.
"Самое главное – это желание трудоустроиться, а работу мы обязательно найдем", - заверил Трегуб.
Замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник, выступая перед собравшимися, отметил, что вакансии на ярмарке подобраны так, чтобы участники спецоперации, которые испытывают трудности в поиске работы, обязательно нашли то, что интересно именно им.
"Эта ярмарка отличается от обычных процессов поиска работы тем, что здесь вы непосредственно увидите представителей работодателя, зададите ему все интересующие вопросы, пообщаетесь вживую, изучите предлагаемые вакансии", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.
© РИА Новости КрымВакансии
Вакансии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
Вакансии
Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев", о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Основные требования для участия в новой кадровой программе – это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения
Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиЯрмарка вакансийВакансии в КрымуВакансииТрудоустройство в КрымутрудоустройствоработаОбществоВетераны СВОФонд "Защитники Отечества"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый
17:04Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины
16:52Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь
16:42Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей
16:25Около 50 орудий США и Великобритании уничтожены в зоне СВО за неделю
16:12Очередь на Крымском мосту превысила 480 автомобилей - ждать до 2 часов
16:02"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму
15:44ВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – Минобороны
15:38Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене
15:30В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге
15:1817 групповых ударов: объектам критической инфраструктуры ВСУ нанесен урон
15:15Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
15:00Погибшую при ракетной атаке на Севастополь девочку похоронили на Кубани
14:57Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
14:42"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем
14:18Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
14:10Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока
13:54В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв
13:33РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок
13:07Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
Лента новостейМолния