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"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму

"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2024

"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму

Раньше Андрей занимался стройкой и ремонтом, работал в охране. Когда началась СВО – отправился защищать свою страну. На фронте потерял кисть правой руки,... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T16:02

2024-06-28T16:02

2024-06-28T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Раньше Андрей занимался стройкой и ремонтом, работал в охране. Когда началась СВО – отправился защищать свою страну. На фронте потерял кисть правой руки, поэтому стал не нужен прежнему работодателю, "не берут обратно такого", говорит. На ярмарку вакансий он пришел в надежде найти новую работу.- С удовольствием бы пошел в охрану. Надоело уже без работы сидеть", - признается молодой мужчина корреспонденту РИА Новости Крым. - Думаю, устроюсь, и все будет хорошо.Он по очереди подходит к столам, за которыми сидят представители работодателей, всего их заявлено шестнадцать, задает вопросы, внимательно слушает ответы.В Симферополе, в Крымском отделении Фонда "Защитники Отечества", состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. время возможностей". Работодатели представили свои предложения десяткам тех, кому необходимо трудоустройство.Найти себя, вернувшись с фронтаУчастник СВО, 62-летний казак с позывным "Сармат", который служил в казачьем штурмовом добровольческом батальоне "Сибирь", в охрану устроиться не стремится. Говорит, все-таки два высших образования, хотелось бы чего-то соответствующего, чего-то, что было бы связано с образованием. К тому же, он участвует в программе "Время героев", уже проходит обучение.В Крым "Сармат" с семьей переехал три года назад из Тюмени. За "ленточкой" работал с личным составом, а сейчас контракт закончился, пора искать работу в тылу. Этим и занимается.Боец с позывным "Шалат" - туркмен по национальности, и очень гордится этим. Когда-то он переехал в Крым из Туркмении, где учился в военном училище, а сюда попал по распределению.На фронте он получил серьезное ранение, "чуть без головы не остался". А еще у "Шалата" пять наград, среди них есть и орден Мужества. Фотографии наград и удостоверение ветерана боевых действий военнослужащий показывает с гордостью."Надо двигаться дальше, не сидеть без дела. Сейчас наберу брошюрок, а дома – сяду спокойно, очки надену и изучу предложения", - сказал он и отправился исполнять задуманное.Почти два года был за "ленточкой" и Анатолий, чей позывной "Енисей". Он офицер, но за "ленточкой" был на сержантской должности, командовал расчетом ПТУРа (противотанковая управляемая ракета – ред.), уничтожал вражескую технику. У него за плечами два контракта, он перенес две контузии."Енисей" намерен создать общественную организацию для защиты интересов участников боевых действий, которая бы помогала им справляться с бюрократическими проволочками, минимизировать их. Он верит, что ему в этом поможет госфонд "Защитники Отечества".Его знакомые, добровольцы бригады "Днепр", бойцы с позывными "Куба" и "Бурый" тоже прибыли на ярмарку вакансий, чтобы найти здесь поддержку этой инициативы.В Крыму тысячи вакансий для участников СВО"Вакансий по Республике Крым тысячи. Здесь собрались в основном крупные работодатели, представлены федеральные государственные унитарные предприятия, наши республиканские, которые готовы привлекать участников спецоперации, заинтересованы в них и в членах их семей", - сказал в комментарии РИА Новости Крым руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" по Республике Крым Владимир Трегуб.По его словам, ожидается, что ярмарку посетят больше полусотни человек.Кроме содействия в подборе необходимой работы, также решаются вопросы по переобучению соискателей. Госфонд ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.Замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник, выступая перед собравшимися, отметил, что вакансии на ярмарке подобраны так, чтобы участники спецоперации, которые испытывают трудности в поиске работы, обязательно нашли то, что интересно именно им.Ранее сообщалось, что в конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев", о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Основные требования для участия в новой кадровой программе – это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольненияПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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