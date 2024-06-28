"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму
В Крыму госфонд "Защитники Отечества" провел ярмарку вакансий для ветеранов СВО
16:02 28.06.2024 (обновлено: 16:16 28.06.2024)
© РИА Новости КрымВакансии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Раньше Андрей занимался стройкой и ремонтом, работал в охране. Когда началась СВО – отправился защищать свою страну. На фронте потерял кисть правой руки, поэтому стал не нужен прежнему работодателю, "не берут обратно такого", говорит. На ярмарку вакансий он пришел в надежде найти новую работу.
© РИА Новости КрымАндрей хочет устроиться в охрану
© РИА Новости Крым
Андрей хочет устроиться в охрану
- С удовольствием бы пошел в охрану. Надоело уже без работы сидеть", - признается молодой мужчина корреспонденту РИА Новости Крым. - Думаю, устроюсь, и все будет хорошо.
Он по очереди подходит к столам, за которыми сидят представители работодателей, всего их заявлено шестнадцать, задает вопросы, внимательно слушает ответы.
В Симферополе, в Крымском отделении Фонда "Защитники Отечества", состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. время возможностей". Работодатели представили свои предложения десяткам тех, кому необходимо трудоустройство.
Найти себя, вернувшись с фронта
Участник СВО, 62-летний казак с позывным "Сармат", который служил в казачьем штурмовом добровольческом батальоне "Сибирь", в охрану устроиться не стремится. Говорит, все-таки два высших образования, хотелось бы чего-то соответствующего, чего-то, что было бы связано с образованием. К тому же, он участвует в программе "Время героев", уже проходит обучение.
"Не обязательно во власть. Может быть, есть какие-то структуры на новых территориях, я бы поехал. И жена тоже согласна", - говорит он.
В Крым "Сармат" с семьей переехал три года назад из Тюмени. За "ленточкой" работал с личным составом, а сейчас контракт закончился, пора искать работу в тылу. Этим и занимается.
Боец с позывным "Шалат" - туркмен по национальности, и очень гордится этим. Когда-то он переехал в Крым из Туркмении, где учился в военном училище, а сюда попал по распределению.
"До СВО работал в службе инкассации, а потом вступил в ряды ЧВК и отправился за "ленточку". А когда самолет разбился, и всех разогнали, то мне сказали ждать звонка. Ну я и ждал. А сколько можно ждать?", - делится он с корреспондентом РИА Новости Крым.
На фронте он получил серьезное ранение, "чуть без головы не остался". А еще у "Шалата" пять наград, среди них есть и орден Мужества. Фотографии наград и удостоверение ветерана боевых действий военнослужащий показывает с гордостью.
© РИА Новости Крым"Шалат"
© РИА Новости Крым
"Шалат"
"Надо двигаться дальше, не сидеть без дела. Сейчас наберу брошюрок, а дома – сяду спокойно, очки надену и изучу предложения", - сказал он и отправился исполнять задуманное.
Почти два года был за "ленточкой" и Анатолий, чей позывной "Енисей". Он офицер, но за "ленточкой" был на сержантской должности, командовал расчетом ПТУРа (противотанковая управляемая ракета – ред.), уничтожал вражескую технику. У него за плечами два контракта, он перенес две контузии.
© РИА Новости Крым"Енисей" хочет открыть общественную организацию
© РИА Новости Крым
"Енисей" хочет открыть общественную организацию
"Я участник "Российского союза боевых искусств", и мы создали свой отряд, который был прикомандирован к легендарному подразделению "Каскад", мы Мариуполь брали! Вернулся вот. Уже по возрасту не могу. А ребята помоложе остаются, воюют", - рассказывает он.
"Енисей" намерен создать общественную организацию для защиты интересов участников боевых действий, которая бы помогала им справляться с бюрократическими проволочками, минимизировать их. Он верит, что ему в этом поможет госфонд "Защитники Отечества".
Его знакомые, добровольцы бригады "Днепр", бойцы с позывными "Куба" и "Бурый" тоже прибыли на ярмарку вакансий, чтобы найти здесь поддержку этой инициативы.
В Крыму тысячи вакансий для участников СВО
"Вакансий по Республике Крым тысячи. Здесь собрались в основном крупные работодатели, представлены федеральные государственные унитарные предприятия, наши республиканские, которые готовы привлекать участников спецоперации, заинтересованы в них и в членах их семей", - сказал в комментарии РИА Новости Крым руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" по Республике Крым Владимир Трегуб.
По его словам, ожидается, что ярмарку посетят больше полусотни человек.
"Мы приглашали всех участников, которые заинтересованы в работе и готовы трудоустроиться, и мы уверены, что они посетят ярмарку", - утонил он.
Кроме содействия в подборе необходимой работы, также решаются вопросы по переобучению соискателей. Госфонд ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.
"Самое главное – это желание трудоустроиться, а работу мы обязательно найдем", - заверил Трегуб.
Замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник, выступая перед собравшимися, отметил, что вакансии на ярмарке подобраны так, чтобы участники спецоперации, которые испытывают трудности в поиске работы, обязательно нашли то, что интересно именно им.
"Эта ярмарка отличается от обычных процессов поиска работы тем, что здесь вы непосредственно увидите представителей работодателя, зададите ему все интересующие вопросы, пообщаетесь вживую, изучите предлагаемые вакансии", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.
© РИА Новости КрымВакансии
© РИА Новости Крым
Вакансии
Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев", о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Основные требования для участия в новой кадровой программе – это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.
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