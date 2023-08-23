Рейтинг@Mail.ru
В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230823/v-krymu-uchastnikov-svo-priglashayut-uchitsya-i-prepodavat-v-shkolakh-1130888587.html
В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах - РИА Новости Крым, 23.08.2023
В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
Участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T10:55
2023-08-23T10:55
александр рудяков
ветераны сво
образование в крыму и севастополе
высшее образование
образование в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111352/41/1113524167_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_2079b14edd3df4a3841fa0b61f381d0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах специализированные предметы – ОБЖ и НВП. Об этом сообщил директор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.По его словам, после ряда бюрократических процедур, на которые ушел не один месяц, институт добился возможности запустить программу дополнительного профессионального образования для участников СВО, которые готовы преподавать в школах предметы “Основы безопасности жизнедеятельности” и “Начальная военная подготовка”.Программа будет финансироваться из бюджета Республики Крым. Подать документы на обучение можно будет уже с 4 сентября 2023 года.Ранее сообщалось, что в программу начальной военной подготовки в российских школах включат курс по работе с беспилотниками.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил 1,8 млрд на строительство новых детсадовВ КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на местоВ крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111352/41/1113524167_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_2a8021a5f2bc33c55ea81aa5d6dcc154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр рудяков, ветераны сво, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, новости
В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах

Участники СВО в Крыму смогут получить второе высшее для работы в школах

10:55 23.08.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВиды Байконура
Виды Байконура - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах специализированные предметы – ОБЖ и НВП. Об этом сообщил директор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.
По его словам, после ряда бюрократических процедур, на которые ушел не один месяц, институт добился возможности запустить программу дополнительного профессионального образования для участников СВО, которые готовы преподавать в школах предметы “Основы безопасности жизнедеятельности” и “Начальная военная подготовка”.
Программа будет финансироваться из бюджета Республики Крым. Подать документы на обучение можно будет уже с 4 сентября 2023 года.
“Правила приема, список документов сегодня будут выложены на сайте КРИППО, - уточнил Александр Рудяков. – Военкоматы, фонды, Министерства уведомлены. В первой группе всего 25 мест”.
Ранее сообщалось, что в программу начальной военной подготовки в российских школах включат курс по работе с беспилотниками.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым получил 1,8 млрд на строительство новых детсадов
В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место
В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы
 
Александр РудяковВетераны СВООбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеОбразование в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21ЧП с ребенком после купания в море в Сочи прокомментировал эпидемиолог
13:08Обстановка на Крымском мосту на 13.00 среды 23 августа
12:57Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
12:52Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе
12:51Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео
12:37За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты
12:22Киев пытался атаковать Белгородскую область беспилотником
12:15Цель России - Лунная база: почему лунную миссию нужно продолжать
11:17Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо
10:55В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
10:52Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на Брянщину
10:44"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении
10:39Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов
10:3192 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области
10:18ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине
09:56Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
09:40Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа
09:27Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий
09:10В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУ
09:01Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким
Лента новостейМолния