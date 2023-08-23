https://crimea.ria.ru/20230823/v-krymu-uchastnikov-svo-priglashayut-uchitsya-i-prepodavat-v-shkolakh-1130888587.html

В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах

В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах - РИА Новости Крым, 23.08.2023

В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах

Участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T10:55

2023-08-23T10:55

2023-08-23T10:55

александр рудяков

ветераны сво

образование в крыму и севастополе

высшее образование

образование в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах специализированные предметы – ОБЖ и НВП. Об этом сообщил директор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.По его словам, после ряда бюрократических процедур, на которые ушел не один месяц, институт добился возможности запустить программу дополнительного профессионального образования для участников СВО, которые готовы преподавать в школах предметы “Основы безопасности жизнедеятельности” и “Начальная военная подготовка”.Программа будет финансироваться из бюджета Республики Крым. Подать документы на обучение можно будет уже с 4 сентября 2023 года.Ранее сообщалось, что в программу начальной военной подготовки в российских школах включат курс по работе с беспилотниками.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил 1,8 млрд на строительство новых детсадовВ КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на местоВ крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рудяков, ветераны сво, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, новости