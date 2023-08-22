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Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов

Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов

Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики, сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T09:37

2023-08-22T09:37

2023-08-22T09:52

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики, сообщает пресс-служба правительства России.По данным пресс-службы, средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие образования". Всего в федеральном бюджете в на создание допмест в детсадах в регионах предусмотрено более 5 млрд рублей.Как сообщалось ранее, в Крыму реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы. Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейВ Севастополе открылась новая начальная школа - РазвожаевШколы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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