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Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики, сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T09:37
2023-08-22T09:52
детский сад
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики, сообщает пресс-служба правительства России.По данным пресс-службы, средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие образования". Всего в федеральном бюджете в на создание допмест в детсадах в регионах предусмотрено более 5 млрд рублей.Как сообщалось ранее, в Крыму реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы. Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейВ Севастополе открылась новая начальная школа - РазвожаевШколы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей
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детский сад, крым, новости, образование в крыму и севастополе, правительство россии, новости крыма
Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов

Мишустин подписал документ о выделении 18 млрд на достройку детсадов в Крыму

09:37 22.08.2023 (обновлено: 09:52 22.08.2023)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяДетсад. Архивное фото
Детсад. Архивное фото
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики, сообщает пресс-служба правительства России.
По данным пресс-службы, средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.
"С помощью федеральных средств будет завершено строительство детских садов в Симферополе, Бахчисарае, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии, а также в отдельных поселках и селах. Это повысит доступность дошкольного образования в республике – как в городах, так и в сельской местности", - сказано в сообщении.
Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие образования". Всего в федеральном бюджете в на создание допмест в детсадах в регионах предусмотрено более 5 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, в Крыму реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы.
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Детский садКрымНовостиОбразование в Крыму и СевастополеПравительство РоссииНовости Крыма
 
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