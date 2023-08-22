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Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики, сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T09:37
2023-08-22T09:37
2023-08-22T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики, сообщает пресс-служба правительства России.По данным пресс-службы, средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие образования". Всего в федеральном бюджете в на создание допмест в детсадах в регионах предусмотрено более 5 млрд рублей.Как сообщалось ранее, в Крыму реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы. Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейВ Севастополе открылась новая начальная школа - РазвожаевШколы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей
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РИА Новости Крым
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детский сад, крым, новости, образование в крыму и севастополе, правительство россии, новости крыма
Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
Мишустин подписал документ о выделении 18 млрд на достройку детсадов в Крыму
09:37 22.08.2023 (обновлено: 09:52 22.08.2023)