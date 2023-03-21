https://crimea.ria.ru/20230321/v-sevastopole-otkrylas-novaya-nachalnaya-shkola---razvozhaev-1127673802.html

В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев

В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл новый корпус начальной школы в образовательном центре, где обучается много детей из семей военнослужащих 810-й... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T14:29

2023-03-21T14:29

2023-03-21T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл новый корпус начальной школы в образовательном центре, где обучается много детей из семей военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, имя которой готовятся присвоить всему учреждению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.О готовности нового корпуса начальной школы в образовательном центре "Бухта Казачья" Развожаев докладывал президенту накануне приезда Владимира Путина в Севастополь в годовщину референдума. Тогда же губернатор сообщил, что центр, в школах и детсадах которого учатся дети из семей морпехов 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота, переименуют в ее честь по просьбе женсовета части.Владимир Путин посетил Севастополь >> Сегодня младшие школьники пришли на первые уроки в новом корпусе. Это уже третий, и с его появлением удалось разделить учащихся старшей школы от начальной, где сегодня учится 1 050 человек, рассказала директор центра Татьяна Донцова.По ее словам, в школе "замечательный педагогический коллектив", а в новых классах все необходимое в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: интерактивное и современное демонстрационное оборудование, медицинский блок и пищеблок.Губернатор Севастополя пообещал, что в новой школе, помимо собственно основного образовательно процесса, обеспечат "большое количество вариантов для дополнительного образования".Он подчеркнул, что благодаря появлению нового корпуса начальной школы удалось избавиться от учебы во вторую смену, что позволит детям посещать секции и достигать новых результатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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