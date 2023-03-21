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В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев
В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл новый корпус начальной школы в образовательном центре, где обучается много детей из семей военнослужащих 810-й... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T14:29
2023-03-21T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл новый корпус начальной школы в образовательном центре, где обучается много детей из семей военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, имя которой готовятся присвоить всему учреждению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.О готовности нового корпуса начальной школы в образовательном центре "Бухта Казачья" Развожаев докладывал президенту накануне приезда Владимира Путина в Севастополь в годовщину референдума. Тогда же губернатор сообщил, что центр, в школах и детсадах которого учатся дети из семей морпехов 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота, переименуют в ее честь по просьбе женсовета части.Владимир Путин посетил Севастополь &gt;&gt; Сегодня младшие школьники пришли на первые уроки в новом корпусе. Это уже третий, и с его появлением удалось разделить учащихся старшей школы от начальной, где сегодня учится 1 050 человек, рассказала директор центра Татьяна Донцова.По ее словам, в школе "замечательный педагогический коллектив", а в новых классах все необходимое в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: интерактивное и современное демонстрационное оборудование, медицинский блок и пищеблок.Губернатор Севастополя пообещал, что в новой школе, помимо собственно основного образовательно процесса, обеспечат "большое количество вариантов для дополнительного образования".Он подчеркнул, что благодаря появлению нового корпуса начальной школы удалось избавиться от учебы во вторую смену, что позволит детям посещать секции и достигать новых результатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев

В Севастополе в образовательном центре в бухте Казачьей открылась новая начальная школа

14:29 21.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл новый корпус начальной школы в образовательном центре, где обучается много детей из семей военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, имя которой готовятся присвоить всему учреждению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
О готовности нового корпуса начальной школы в образовательном центре "Бухта Казачья" Развожаев докладывал президенту накануне приезда Владимира Путина в Севастополь в годовщину референдума. Тогда же губернатор сообщил, что центр, в школах и детсадах которого учатся дети из семей морпехов 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота, переименуют в ее честь по просьбе женсовета части.
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Сегодня младшие школьники пришли на первые уроки в новом корпусе. Это уже третий, и с его появлением удалось разделить учащихся старшей школы от начальной, где сегодня учится 1 050 человек, рассказала директор центра Татьяна Донцова.
"За пять лет детей в школе стало 2 200 человек, и назрел вопрос создать пространство образовательное для малышей, для детей начальной школы. Здесь все создано для наших детей первых – четвертых классов. Им удобно и комфортно, а во дворе школы даже детские площадки", – сказала Донцова.
По ее словам, в школе "замечательный педагогический коллектив", а в новых классах все необходимое в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: интерактивное и современное демонстрационное оборудование, медицинский блок и пищеблок.
Губернатор Севастополя пообещал, что в новой школе, помимо собственно основного образовательно процесса, обеспечат "большое количество вариантов для дополнительного образования".
"Сейчас школа заключает соглашение с Малой академией наук, здесь будет специализированное отделение шахматной школы. Есть два спортивных зала, хореографический зал, библиотека, актовый зал большой, в котором сможет и театральная студия разместиться", – сказал Развожаев.
Он подчеркнул, что благодаря появлению нового корпуса начальной школы удалось избавиться от учебы во вторую смену, что позволит детям посещать секции и достигать новых результатов.
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