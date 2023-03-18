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Владимир Путин посетил Севастополь - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Владимир Путин посетил Севастополь
Владимир Путин посетил Севастополь - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Владимир Путин посетил Севастополь
Президент России Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией посетил Севастополь. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T15:52
2023-03-18T16:56
владимир путин (политик)
севастополь
"корсунь"
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
мдц "артек"
крым
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией посетил Севастополь.Президент России Владимир Путин в сопровождении губернатора Михаила Развожаева и митрополита Тихона (Шевкунова), председателя Патриаршего совета по культуре, под патронатом которого ведется строительство, посетил школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе.Глава города отметил, что личный приезд главы государства стал приятным сюрпризом. По словам губернатора, детская школа искусств и детский центр "Корсунь" только первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический".Уникальная идея митрополита Псковского и Портновского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям, подчеркнул он.
https://crimea.ria.ru/20230318/putin-pobyval-na-otkrytii-shkoly-iskusstv-i-filiala-arteka-v-sevastopole-1127624434.html
севастополь
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владимир путин (политик), севастополь, "корсунь", херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", мдц "артек", крым, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна
Владимир Путин посетил Севастополь

Президент РФ Путин приехал в Крым в годовщину Крымской весны

15:52 18.03.2023 (обновлено: 16:56 18.03.2023)
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВладимир Путин, Михаил Развожаев и митрополит Тихон (Шевкунов)
Владимир Путин, Михаил Развожаев и митрополит Тихон (Шевкунов)
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией посетил Севастополь.
Президент России Владимир Путин в сопровождении губернатора Михаила Развожаева и митрополита Тихона (Шевкунова), председателя Патриаршего совета по культуре, под патронатом которого ведется строительство, посетил школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе.
Глава города отметил, что личный приезд главы государства стал приятным сюрпризом.
"Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами, – написал в своем Telegram-канале Развожаев. – У нашей страны - невероятный лидер!"
По словам губернатора, детская школа искусств и детский центр "Корсунь" только первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический".
Уникальная идея митрополита Псковского и Портновского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям, подчеркнул он.
Путин открыл школу искусств и филиал Артека – центр Корсунь в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
16:53
Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе
Владимир Путин (политик)Севастополь"Корсунь"ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"МДЦ "Артек"КрымКрымская весна: девять лет вместеКрымская весна
 
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