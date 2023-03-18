Владимир Путин посетил Севастополь

"Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами, – написал в своем Telegram-канале Развожаев. – У нашей страны - невероятный лидер!"