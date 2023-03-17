https://crimea.ria.ru/20230317/v-krymu-poyavitsya-shkola-imeni-126-y-otdelnoy-gvardeyskoy-brigady-1127594795.html

В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады

В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады

В Симферопольском районе Заречненской школе будет присвоено имя 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. О этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T08:45

2023-03-17T08:45

2023-03-17T08:45

ибраим ширин

образование в крыму и севастополе

армия и флот

вооруженные силы россии

крым

общественная палата крыма

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_8deab27360e7a65014512ebaf4ed2e09.jpg

Ибраим Ширин, член ОП РК, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «Герои Крыма» Ибраим Ширин, член ОП РК, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «Герои Крыма» audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.В Симферопольском районе Заречненской школе будет присвоено имя 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. О этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член ОП РК, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин.По его словам, ученики Заречненской школы "даже создать движение, которое будет помогать 126-й бригаде, помогать родителям тех, кто на фронте". В планах оказывать гуманитарную помощь.Как отметили в школе, "гвардейское наименование для воинских коллективов ВС РФ всегда являлось особым, статусным знаком отличия. Школа с честью будет носить имя героического воинского соединения".126-я отдельная бригада береговой обороны, которая находится в селе Перевальное, получила свое наименование в память о 126-й отдельной Горловской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии, освобождавшей Крым от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВОКомандующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпехаОт подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ

https://crimea.ria.ru/20230315/v-morskom-kollezhe-sevastopolya-otkryli-pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-geroyu-svo-1127551517.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибраим ширин, образование в крыму и севастополе, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, общественная палата крыма, новости, новости крыма