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В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады
В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады
В Симферопольском районе Заречненской школе будет присвоено имя 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. О этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T08:45
2023-03-17T08:45
ибраим ширин
образование в крыму и севастополе
армия и флот
вооруженные силы россии
крым
общественная палата крыма
новости
новости крыма
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Ибраим Ширин, член ОП РК, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «Герои Крыма»
Ибраим Ширин, член ОП РК, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «Герои Крыма»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.В Симферопольском районе Заречненской школе будет присвоено имя 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. О этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член ОП РК, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин.По его словам, ученики Заречненской школы "даже создать движение, которое будет помогать 126-й бригаде, помогать родителям тех, кто на фронте". В планах оказывать гуманитарную помощь.Как отметили в школе, "гвардейское наименование для воинских коллективов ВС РФ всегда являлось особым, статусным знаком отличия. Школа с честью будет носить имя героического воинского соединения".126-я отдельная бригада береговой обороны, которая находится в селе Перевальное, получила свое наименование в память о 126-й отдельной Горловской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии, освобождавшей Крым от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВОКомандующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпехаОт подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ
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Новости
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РИА Новости Крым
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ибраим ширин, образование в крыму и севастополе, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, общественная палата крыма, новости, новости крыма
В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады

В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны

08:45 17.03.2023
 
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Учебный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.В Симферопольском районе Заречненской школе будет присвоено имя 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. О этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член ОП РК, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан "Герои Крыма" Ибраим Ширин.
Ибраим Ширин, член ОП РК, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «Герои Крыма»
08:45

"Беседовали с директором Заречненской школы и решили, что назовем школу в честь нашей 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. Сегодня школа проголосовала за это. Дети большие молодцы, очень серьезно настроены", - озвучил Ширин.

По его словам, ученики Заречненской школы "даже создать движение, которое будет помогать 126-й бригаде, помогать родителям тех, кто на фронте". В планах оказывать гуманитарную помощь.
Как отметили в школе, "гвардейское наименование для воинских коллективов ВС РФ всегда являлось особым, статусным знаком отличия. Школа с честью будет носить имя героического воинского соединения".
126-я отдельная бригада береговой обороны, которая находится в селе Перевальное, получила свое наименование в память о 126-й отдельной Горловской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии, освобождавшей Крым от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
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