https://crimea.ria.ru/20230315/v-dzhankoyskom-rayone-otkryt-pamyatnyy-znak-v-chest-geroya-svo-1127557061.html
В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО
В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО
На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T15:17
2023-03-15T15:17
2023-03-15T15:17
крым
джанкойский район
инна федоренко
общество
сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127556602_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f803cc656fcdf7bbb8f780667d9a70dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава районной администрации Инна Федоренко.Александр Бирко героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен Орденом Мужества. Памятная доска украсила фасад здания школы, где учился Александр. Право открыть мемориальный знак предоставили матери погибшего, его супруге, сыну и сестре.В феврале именная табличка в честь Бирко появилась на Аллее Славы Героев в Севастополе, добавила глава района.В среду в Севастополе На фасаде Морского колледжа госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении, Егору Толмачеву.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВОВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВОВ Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230225/v-sevastopole-na-allee-slavy-ustanovyat-byusty-geroyam-spetsoperatsii-1127192180.html
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127556602_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_b86eb87a3c81854f1ff1715ee51d625a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкойский район, инна федоренко, общество, сво, новости крыма
В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО
Глава администрации Федоренко: в Джанкойском районе увековечили память героя СВО Бирко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава районной администрации Инна Федоренко.
Александр Бирко героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен Орденом Мужества.
Памятная доска украсила фасад здания школы, где учился Александр. Право открыть мемориальный знак предоставили матери погибшего, его супруге, сыну и сестре.
"Для школьников Крымковской школы и всего подрастающего поколения Александр Бирко будет примером того, каким должен быть житель Джанкойского района, крымчанин, россиянин. А наша с вами лучшая благодарность – помнить и помогать семье погибших", - написала Федоренко.
В феврале именная табличка в честь Бирко появилась на Аллее Славы Героев в Севастополе, добавила глава района.
В среду в Севастополе На фасаде Морского колледжа госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении, Егору Толмачеву
.
До конца 2023 года в Крыму установят
более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
Читайте также на РИА Новости Крым: