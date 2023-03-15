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В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО

В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2023

В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО

На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T15:17

2023-03-15T15:17

2023-03-15T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава районной администрации Инна Федоренко.Александр Бирко героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен Орденом Мужества. Памятная доска украсила фасад здания школы, где учился Александр. Право открыть мемориальный знак предоставили матери погибшего, его супруге, сыну и сестре.В феврале именная табличка в честь Бирко появилась на Аллее Славы Героев в Севастополе, добавила глава района.В среду в Севастополе На фасаде Морского колледжа госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении, Егору Толмачеву.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВОВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВОВ Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230225/v-sevastopole-na-allee-slavy-ustanovyat-byusty-geroyam-spetsoperatsii-1127192180.html

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крым, джанкойский район, инна федоренко, общество, сво, новости крыма