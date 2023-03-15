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В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО
В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО
На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T15:17
2023-03-15T15:17
крым
джанкойский район
инна федоренко
общество
сво
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава районной администрации Инна Федоренко.Александр Бирко героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен Орденом Мужества. Памятная доска украсила фасад здания школы, где учился Александр. Право открыть мемориальный знак предоставили матери погибшего, его супруге, сыну и сестре.В феврале именная табличка в честь Бирко появилась на Аллее Славы Героев в Севастополе, добавила глава района.В среду в Севастополе На фасаде Морского колледжа госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении, Егору Толмачеву.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВОВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВОВ Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230225/v-sevastopole-na-allee-slavy-ustanovyat-byusty-geroyam-spetsoperatsii-1127192180.html
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крым, джанкойский район, инна федоренко, общество, сво, новости крыма
В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО

Глава администрации Федоренко: в Джанкойском районе увековечили память героя СВО Бирко

15:17 15.03.2023
 
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны ФедоренкоОткрытие памятной доски герою СВО в Джанкойском районе
Открытие памятной доски герою СВО в Джанкойском районе
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны Федоренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На фасаде Крымковской школы Джанкойского района открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава районной администрации Инна Федоренко.
Александр Бирко героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен Орденом Мужества.
Памятная доска украсила фасад здания школы, где учился Александр. Право открыть мемориальный знак предоставили матери погибшего, его супруге, сыну и сестре.
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"Для школьников Крымковской школы и всего подрастающего поколения Александр Бирко будет примером того, каким должен быть житель Джанкойского района, крымчанин, россиянин. А наша с вами лучшая благодарность – помнить и помогать семье погибших", - написала Федоренко.
В феврале именная табличка в честь Бирко появилась на Аллее Славы Героев в Севастополе, добавила глава района.
В среду в Севастополе На фасаде Морского колледжа госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении, Егору Толмачеву.
До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
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КрымДжанкойский районИнна ФедоренкоОбществоСВОНовости Крыма
 
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