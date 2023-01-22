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В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации
В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации - РИА Новости Крым, 22.01.2023
В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации
В Евпатории прошла патриотическая акция в память о герое спецоперации из Евпатории Александре Патрашку. Об этом сообщила глава городской администрации Елена... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T19:31
2023-01-22T19:31
евпатория
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории прошла патриотическая акция в память о герое спецоперации из Евпатории Александре Патрашку. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.В воскресенье неравнодушные горожане устроили автопробег, в рамках которого посетили место захоронения бойца и церковь в Новоозерном.Ранее Демиодва сообщала, что в Евпатории на территории средней школы №11 создадут сквер в память о горожанах, участвующих в спецоперации на Украине.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях. Читайте также на РИА Новости Крым:Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью ЖуковаКомандующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпехаПутин обратился к российским военным на передовой
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евпатория, крым, сво, общество, новости крыма, елена демидова
В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации

В Евпатории прошел патриотический автопробег в память о герое СВО Александре Патрашку

19:31 22.01.2023
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойВ Евпатории прошел патриотический автопробег в память о герое СВО Александре Патрашку
В Евпатории прошел патриотический автопробег в память о герое СВО Александре Патрашку
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории прошла патриотическая акция в память о герое спецоперации из Евпатории Александре Патрашку. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.
В воскресенье неравнодушные горожане устроили автопробег, в рамках которого посетили место захоронения бойца и церковь в Новоозерном.
"Сегодня патриотическим автопробегом почтили память защитника Родины, участника СВО, евпаторийца Александра Патрашку. Наш земляк героически погиб, выполняя свой воинский долг, за что посмертно награжден "Орденом Мужества", - написала Демидова.
Ранее Демиодва сообщала, что в Евпатории на территории средней школы №11 создадут сквер в память о горожанах, участвующих в спецоперации на Украине.
В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.
В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях.
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ЕвпаторияКрымСВООбществоНовости КрымаЕлена Демидова
 
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