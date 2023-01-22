https://crimea.ria.ru/20230122/v-evpatorii-avtoprobegom-pochtili-pamyat-geroya-spetsoperatsii-1126525467.html

В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации

В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации - РИА Новости Крым, 22.01.2023

В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации

В Евпатории прошла патриотическая акция в память о герое спецоперации из Евпатории Александре Патрашку. Об этом сообщила глава городской администрации Елена... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T19:31

2023-01-22T19:31

2023-01-22T19:31

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елена демидова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории прошла патриотическая акция в память о герое спецоперации из Евпатории Александре Патрашку. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.В воскресенье неравнодушные горожане устроили автопробег, в рамках которого посетили место захоронения бойца и церковь в Новоозерном.Ранее Демиодва сообщала, что в Евпатории на территории средней школы №11 создадут сквер в память о горожанах, участвующих в спецоперации на Украине.В начале ноября в Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова. В текущем году в регионе планируют увековечить память еще порядка 20 бойцов. В конце декабря командующий Черноморским флотом вручил семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе, звезду Героя России.В Крыму именами погибших бойцов также называют улицы и скверы, а в городах открываются Аллеи героев. В Севастополе на месте захоронения военнослужащих, погибших во время спецоперации, создадут мемориал и построят часовню в память о героях. Читайте также на РИА Новости Крым:Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью ЖуковаКомандующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпехаПутин обратился к российским военным на передовой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, крым, сво, общество, новости крыма, елена демидова